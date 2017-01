RECORD NEWS COBRE POSSE DO PRESIDENTE-ELEITO DONALD TRUMP NESTA SEXTA-FEIRA

Emissora fará programação especial para acompanhar cerimônia que trará o republicano à presidência dos Estados Unidos

Nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro, a Record News exibirá a cerimônia de posse do presidente-eleito, Donald Trump, que se tornará o 45º presidente dos Estados Unidos. O telejornal Link Record News fará uma cobertura especial do evento, a partir das 14h, com os principais momentos deste importante episódio da democracia norte-americana, que trará oficialmente o republicano à presidência de uma das nações mais poderosas do planeta.

O comando da edição especial do telejornal ficará na responsabilidade dos apresentadores Pedro Leão, Lidiane Shayuri e Marcela Rahal, que irão acompanhar durante a programação o juramento de Donald Trump, o discurso de posse e o desfile até a Casa Branca. A programação contará com as repórteres Heloisa Vilella e Tina Roma, direto dos Estados Unidos, que trarão mais informações ao vivo para o telespectador.

A cerimônia de posse promete causar muitas manifestações pró e contra o presidente-eleito Donald Trump, no dia e posteriormente ao evento.

Além da cobertura especial da posse presidencial norte-americana, os apresentadores se juntarão a especialistas em política e economia internacional para debater sobre as perspectivas para os Estados Unidos e a relação com Brasil.

Para completar a cobertura da Record News sobre a cerimônia de posse o telejornal JR News, apresentado pelo jornalista Heródoto Barbeiro, fará uma análise sobre o evento que oficializa Donald Trump como presidente dos Estados Unidos.

Em São Paulo, capital, é possível assistir à Record News pelos canais 42 UHF / 179 SKY / 78 NET / 55 e 86 VIVO / 14 CLARO.

E para saber como sintonizar em outras regiões, acesse o link: http://noticias.r7.com/record-news/como-sintonizar-26022015.

