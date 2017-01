Nestlé lança videoclipe com Karol Conka e time de vôlei para ampliar interação com os jovens

A levantadora Dani Lins ficou emocionada e comentou que passou um filme de sua história acompanhando o videoclipe. “O videoclipe ficou sensacional e não tinha como ser diferente com a direção de um excelente profissional como o Kondzilla. Escutando a música junto com as cenas já prontas e montadas deixou a letra com ainda mais sentido e fez passar um filme de desde quando comecei a jogar vôlei. Dos momentos quando cai e precisei levantar em seguida para seguir em frente e fiquei mais forte. A música retrata bem isso e ao ver o videoclipe com cenas destacando nosso lado guerreiras me emocionei bastante. Fiquei arrepiada porque me encaixo na mensagem que a letra traz”, afirmou a jogadora.

Tandara também gostou da experiência e acredita que a música vai inspirar outras pessoas. “A expectativa já era grande, mas superou. Gostei bastante da experiência e todas foram muito bem e se empenharam para que desse tudo certo. Ficou ótimo por causa do envolvimento de todos que trabalharam neste projeto. A letra reproduz um pouco do que vivemos e da nossa rotina. Mostra que podemos perder, mas que em seguida temos a chance de nos reerguermos e levantarmos e que temos que saber lidar com tudo isso da melhor maneira possível. Foi gratificante ver o resultado e tenho certeza que vai inspirar muita gente”, disse a ponteira.

Acostumada a jogar em vários países da Europa, a sérvia Malesevic destacou a qualidade do conteúdo e dos profissionais envolvidos. “Ficou maravilhoso. Sinceramente já esperava um material de qualidade, mas conseguiu superar minhas expectativas. Ficou lindo e quero parabenizar as pessoas que trabalharam e que são muito profissionais e nos ajudaram para que o resultado saísse da melhor maneira.Na Europa se pensa bastante em marketing, mas nada chegou perto disso que fizemos. Desfrutei de cada momento e estou orgulhosa de ter feito parte desta história”, comentou a atleta.

Durante as gravações, Karol Conka comentou sobre a junção de música e esporte. “Eu acho que a união de música e esporte é algo fantástico. Quando recebi o convite da Nestlé fiquei superanimada e já comecei a pensar sobre o que seria legal para falar nessa música. Eu me inspirei muito nas atletas e também na minha trajetória, pois independente de sermos cantoras ou jogadoras, temos que nos superar a cada dia e provar para as pessoas que podemos vencer”, afirmou a cantora.

Lançamento com show de Karol Conka –

A música “O Rolê É Nosso”, composta pela rapper Karol Conka, teve produção musical da dupla Tropkillaz, enquanto o videoclipe contou com a direção de KondZilla e criação e produção da Conspira+, núcleo de branded content da Conspiração. O conteúdo, lançado em primeira-mão em evento realizado nesta quarta-feira (18), em São Paulo, com pocket-show de Karol Conka, terá exibição em diversos canais digitais, como Youtube e Facebook, incluindo as redes sociais da Nestlé e do time de vôlei, trazendo a hashtag #ORolêÉNosso.

O hit exclusivo criado pela cantora também se tornará uma espécie de hino para o Vôlei Nestlé, com o qual a torcida vai poder vibrar ao longo de todos os jogos, começando na Superliga – principal campeonato nacional de vôlei. As mensagens trazidas na letra da música estão representadas em um videoclipe, estrelado pelas jogadoras do Vôlei Nestlé e Karol Conka, que aparecem em cenas gravadas no Ginásio de Esportes Prof. José Liberatti, em Osasco, onde a equipe realiza seus jogos, e em outras locações paulistanas.

Também participam deste projeto outros nomes de peso da cena artística brasileira contemporânea, como o ícone do funk paulista, o produtor musical e diretor KondZilla, e a dupla de DJs e produtores brasileiros, André Laudz e Zé Gonzales, responsáveis pelo projeto de música eletrônica Tropkillaz, que estourou internacionalmente no Super Bowl de 2013.

Nestlé Faz Bem

A reunião de artistas brasileiros da nova geração, como Karol Conka, KondZilla e a dupla de DJs Tropkillaz, ao lado das jogadoras de vôlei do time patrocinado pela Nestlé, tem como objetivo apresentar de forma inovadora o conceito trazido pela assinatura “Nestlé Faz Bem”, que faz parte do DNA da empresa, dentro de seu propósito de melhorar a qualidade de vida das pessoas e contribuir para um futuro mais saudável.

Com este projeto, a Nestlé também reforça seu longo histórico de apoio ao esporte como ferramenta para um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Além do patrocínio ao time de vôlei feminino de Osasco, com o qual a Nestlé tem uma sólida parceria desde 2009, a empresa desenvolve inúmeras iniciativas desde a década de 60 para a promoção de esportes e atividades físicas para crianças e adultos de todas as faixas etárias.

O lançamento do videoclipe com Karol Conka e o time de vôlei amplia ainda a comunicação da empresa com o público jovem, já impactado pelas ativações de marcas famosas da Nestlé, como Nescau, Kit Kat e Negresco, entre outras. Por meio da linguagem musical e de personalidades que inspiram as novas gerações, a Nestlé promove sua marca corporativa para este público.

Próximos passos

O lançamento do videoclipe marca o primeiro momento de apresentação do projeto criado pela Conspira+. Em breve, outras novidades envolvendo Karol Conka e o Vôlei Nestlé serão anunciadas, com o objetivo de reforçar o conteúdo trazido pela música “O Rolê É Nosso”, com mensagens de encorajamento, superação e autoestima, utilizando as redes sociais como principal veículo de interação com o público.

Karol Conka – Karol é rapper, cantora e compositora. Começou sua carreira em 2011, mas já possui oito prêmios, entre eles o de Cantora Revelação no Prêmio Multishow de 2013. Já fez músicas em parceria com o rapper Projota, Tropkillaz e MC Carol. Atualmente, Karol é considerada uma das principais personalidades do rap feminino no país.

Kondzilla – Konrad Dantas, mais conhecido como KondZilla, é produtor, roteirista e diretor de seus videoclipes e da Conspiração, uma das maiores produtoras de audiovisual do país. Já trabalhou com artistas, como Preta Gil, Tropkillaz, Karol Conka, Racionais MC’s, Charlie Brown Jr, além de lançar inúmeros cantores de funk, como Mc Guimê. Em pouco mais de 5 anos de carreira, já se tornou um dos maiores produtores de conteúdo audiovisual de música no Brasil. Seu canal no Youtube é o maior de música do país e o 3˚ canal mais assistido do Brasil no geral. O canal impressiona ainda pelos números que acumula: são mais de 9 milhões de inscritos, meio bilhão de visualizações por mês e seus vídeos somam mais de 4 bilhões de views.

Tropkillaz – Tropkillaz é uma dupla de música eletrônica formada pelos DJs e produtores André Laudz e Zé Gonzales. Eles ficaram conhecidos após um de seus remixes tocar na final do Super Bowl de 2013. Todos os anos, se apresentam em festivais de músicas eletrônicas na Europa e, em 2015, tocaram no festival Tomorrowland, no Brasil.

Vôlei Nestlé – Desde setembro de 2009, a Nestlé patrocina o Vôlei Feminino de Osasco. Desde então, o time contou com outros nomes, como SOLLYS/Nestlé e MOLICO®/Nestlé. Na temporada 2015/16, passou a se chamar Vôlei Nestlé e recentemente conquistou o pentacampeonato paulista (consecutivamente entre 2012 a 2016). O elenco atual é comandado pelo técnico Luizomar de Moura e conta com 15 jogadoras: Dani Lins, Tandara, Carol Albuquerque, Camila Brait, Nati Martins, Bia, Saraelen, Gabi, Clarisse, Malesevic, Bruna Neri, Paula, Bjelica, Gabriela Zeni e Fernanda.

Sobre a Nestlé – É a maior empresa mundial de nutrição, saúde e bem-estar, com operações industriais em 83 países e marcas mundialmente consagradas. No Brasil, instalou a primeira fábrica em 1921, na cidade paulista de Araras, para a produção do leite condensado Milkmaid, que mais tarde seria conhecido como Leite Moça por milhões de consumidores. A atuação da Nestlé Brasil abrange segmentos de mercado achocolatados, biscoitos, cafés, cereais, cereais matinais, águas, chocolates, culinários, lácteos, refrigerados, sorvetes, nutrição infantil (fórmulas infantis, cereais infantis e papinhas prontas para o consumo), nutrição clínica, produtos à base de soja, alimentos para animais de estimação e serviços para empresas e profissionais da área de alimentação fora do lar. Atualmente, a rede de distribuição dos produtos cobre mais de 1.600 municípios dos mais diversos tamanhos. A Nestlé Brasil e suas empresas coligadas estão presentes em 99% dos lares brasileiros, segundo pesquisa realizada pela Kantar Worldpanel. A empresa tem 31 unidades industriais, localizadas nos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Goiás, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Espírito Santo. Emprega mais de 21 mil colaboradores diretos e gera outros 220 mil empregos indiretos, que colaboram na fabricação, comercialização e distribuição de mais de 1.000 itens.

