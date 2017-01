Carro do Governo e ônibus são incendiados em bairros de Natal – VÍDEO

Suspeita é de que ataques estejam ligados a uma possível retaliação de criminosos à transferência de presidiários do Sindicato do Crime em Alcaçuz

Ônibus incendiado nas proximidades do Hotel Reis Magos, Praia do Meio – Reprodução

Um carro com o escudo do Governo do Estado foi incendiado na tarde desta quarta-feira (18) em Mãe Luiza quase simultaneamente a dois ônibus também postos em chamas, estes nas proximidades do Hotel Reis Magos, na Praia do Meio e em Brasília Teimosa; ambos os bairros fazem parte da zona Leste de Natal.

Os atos supostamente fazem parte de uma retaliação de bandidos à operação do governo do Rio Grande do Norte e do Batalhão de Choque que estão transferindo do presídio de Alcaçuz, em Nísia Floresta, detentos do Sindicato do Crime para recolocá-los em outras prisões do estado com o intuito de separá-los dos membros do PCC em Alcaçuz.

Carro do Governo incendiado em Mãe Luiza

Em contato com a assessoria da Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, foi confirmado ao Portal Agora RN que o carro incendiado realmente pertence ao Governo do Estado; a assessoria, contudo, não soube precisar a qual secretaria pertence o veículo.

Reprodução

Confira o vídeo do flagrante do ônibus incendiado na Praia do Meio:

