Shell premia melhores trocadores de óleo de revendas do país

A prova final foi realizada no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2017 – A Shell realizou no dia 08 de dezembro, no Rio de Janeiro, a avaliação final da competição “Desafio de Mestres”, que recompensou os melhores trocadores de óleo das revendas de todo o país com uma viagem à capital fluminense.

Para concorrer aos prêmios, como videogames Xbox, os competidores participaram de um jogo de perguntas e respostas com questões relacionadas à troca de óleo, à tecnologia dos lubrificantes Shell e ao atendimento ao cliente. Os quatro vencedores foram: Tiago de Souza Schemitc (SC), Arthur Jorge Shiba (SP), Givaldo Silva de Lima (DF) e Francisco Geovanni Correia Linard (DF).

O “Desafio de Mestres” é uma competição anual que tem como objetivo reconhecer os trocadores de óleo que possuem maior interação com a plataforma de incentivo e, consequentemente, estão mais preparados para oferecer um atendimento de qualidade. A ideia é fornecer informações e conhecimento para que os profissionais sejam verdadeiros embaixadores da linha Shell Helix.

“A Shell acredita que essa plataforma é uma maneira de reconhecer os trocadores de óleos de revendas por todo o trabalho realizado durante o ano e também um modo de aperfeiçoar o atendimento e os serviços prestados por esses profissionais”, comenta Sérgio Perez, Gerente de Marketing e Pricing para Lubrificantes Shell.

Os dez finalistas passaram dois dias no Rio de Janeiro e tiveram a oportunidade de conhecer pontos turísticos, como o Corcovado e o Pão de Açúcar.

Sobre a Shell Brasil

A Shell comercializa uma vasta variedade de lubrificantes para atender às necessidades dos consumidores em diversas áreas. Entre elas, estão veículos leves, transportes pesados, mineração, geração de energia e engenharia em geral. O portfólio de lubrificantes da Shell no Brasil é composto por Shell Helix, Shell Rimula e Shell Advance e por produtos voltados para a indústria: Morlina, Corena, Omala, Tellus, Tonna, Heat Transfer, Refrigeration, Gadus, Turbo, Diala, além do Spirax para a linha automotiva.

A empresa possui uma fábrica de lubrificantes na Ilha do Governador, Rio de Janeiro. No mundo, a Shell produz óleos básicos a partir de oito diferentes plantas e finaliza o produto combinando estes óleos básicos com os pacotes de aditivos de última geração em mais de 50 plantas. A distribuição e comercialização dos lubrificantes é feita em mais de 100 países.

A Shell também oferece suporte técnico e de mercado para seus consumidores. Além da linha de produtos, a empresa disponibiliza em seu site o Shell LubeMatch, a principal ferramenta online de recomendação. Para o lançamento da Tecnologia Shell PurePlus, foi desenvolvido um hotsite que reúne todas as informações sobre esta revolução em lubrificantes.

Fonte: Edelman Significa