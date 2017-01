Brasil Fretes contrata CEO

A Brasil Fretes, plataforma digital que facilita a negociação entre transportadores e embarcadores, anuncia a contratação de Adriano Del-Vecchio como CEO da empresa. O executivo, que acaba de chegar na startup com menos de um ano de operação, é graduado em Administração de Empresas e pós-graduado em Marketing e Gestão de Clientes pela Universidade Gama Filho (RJ) e conta com mais de 20 anos de experiência em transporte e tecnologia, tendo atuado em importantes empresas dos setores.

“Meu maior desafio à frente da Brasil Fretes é aumentar a eficiência no processo de contratação de frete através da nossa plataforma digital, unindo os elos da cadeia logística (embarcadores, operadores logísticos, empresas de transporte e caminhoneiros) com maior agilidade na troca de informações a fim de gerar mais negócios para os usuários da ferramenta”, comenta Del-Vecchio.

Operando desde o início de 2016, a Brasil Fretes tem o propósito de conectar e facilitar o encontro entre o embarcador e o transportador, seja uma transportadora ou caminhoneiro, através de uma ferramenta de última geração, ágil, personalizada e eficiente, que atende as necessidades dos clientes do setor de transporte e logística.

É possível realizar negócios através do aplicativo, disponível para download gratuito na App Store e Google Play, como também em qualquer computador conectado à internet. A plataforma da Brasil Fretes oferece negócios para qualquer tipo de veículo e mercadoria, atua em todo o território nacional e ainda tem planos de expansão para o Mercosul em 2017.

Sobre a Brasil Fretes

Criada em 2016 por executivos com mais de 30 anos de experiência no agronegócio, a Brasil Fretes é uma plataforma digital que facilita a negociação entre transportadores e embarcadores, oferecendo uma solução ágil, personalizada e eficiente, que atende e as necessidades do setor de transporte e logística. www.brasilfretes.com.br