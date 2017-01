SanDisk oferece soluções para armazenamento de dados ideais para estudantes e professores

Acessórios SanDisk são uma excelente opção para armazenar e transferir dados de forma prática e rápida para dispositivos móveis e computadores

Janeiro de 2017 – A Western Digital® Corporation (NASDAQ: WDC), líder mundial em tecnologia e soluções de armazenamento, oferece diversos dispositivos de armazenamento SanDisk ideais para incluir na lista de materiais para a volta às aulas. Os acessórios são ideais para estudantes e professores que precisam armazenar e transportar, com praticidade e segurança, arquivos para dispositivos móveis (smartphones e tablets) e computadores.

Confira abaixo as sugestões de acessórios SanDisk para a Volta às Aulas:

SanDisk Ultra® Dual Drive m3.0: para smartphones e tablets AndroidTM

O novo SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 é um pendrive que oferece um conector micro-USB e um conector USB 3.0 de alta velocidade para transferências de arquivos super-rápidas entre dispositivos Android e computadores PC e Mac, bem como libera espaço em seus smartphones e tablets. O pendrive é conectado por meio de micro-USB a um dispositivo AndroidTM e fornece aos usuários até 128 GB³ de armazenamento extra instantaneamente.

Preço sugerido:

R$ 69,90 (16GB)

R$ 119,90 (32GB)

R$ 229,90 (64GB)

R$ 239,90 (128GB)

Onde comprar: Kalunga lojas físicas e site, Kabum.com e MagazineLuiza.com

https://www.sandisk.com.br/home/mobile-device-storage/ultra-dual-drive-usb-m-3

SanDisk Ultra Flair USB 3.0: transferência ultrarrápida

O SanDisk Ultra Flair USB 3.0 é ultrarrápido, atingindo uma velocidade de leitura de até 150MB/s. Com este novo USB 3.0, os usuários podem perder menos tempo esperando pela transferência de arquivos, copiando um filme completo em menos de 30 segundos, além de fotos e vídeos de alta resolução 15 vezes mais rápido que as unidades USB 2.0 padrões, isto faz com que a unidade seja ideal para carregar suas coleções de vídeos e fotos. As capacidades vão desde os 16 GB aos 128 GB. A partir de R$ 69,90 na versão 32GB.

Onde comprar: Saraiva e Kabum

https://www.sandisk.com/home/usb-flash/ultra-flair

Sobre a Western Digital

A Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC) é um fornecedor líder do setor de tecnologias e soluções de armazenamento que permitem que as pessoas criem, aproveitem, experimentem e preservem dados. A empresa atende às necessidades do mercado em constante mudança oferecendo um portfólio completo de soluções de armazenamento atraentes e de alta qualidade com inovação, alta eficiência, flexibilidade e velocidade com foco no cliente. Nossos produtos são comercializados sob as marcas HGST, SanDisk e WD para OEMs, distribuidores, revendedores, fornecedores de infraestrutura de nuvem e consumidores. Para obter mais informações, acesse www.hgst.com, www.wd.com.br e www.sandisk.com.br.

Sobre a SanDisk

A SanDisk, uma marca da Western Digital Corporation (NASDAQ: WDC), fornece produtos de armazenamento flash confiáveis e inovadores que transformaram o setor de produtos eletrônicos. As soluções de qualidade excepcional da SanDisk estão no cerne de muitos dos maiores centros de dados do mundo, e estão integradas em PCs, tablets e smartphones avançados. Os produtos da SanDisk para o consumidor estão disponíveis em centenas de milhares de lojas de varejo em todo o mundo.

