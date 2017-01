JASON ISAACS SE JUNTA A WARWICK DAVIS E MATTHEW LEWIS NA QUARTA A CELEBRATION OF HARRY POTTER NO UNIVERSAL ORLANDO

ORLANDO, Fla. (19 de janeiro de 2017) – Hoje, o Universal Orlando e a Warner Bros. revelaram que o astro da série Harry Potter Jason Isaacs (Lucius Malfoy) participará da quarta A Celebration of Harry Potter – evento anual especial com três dias de duração e repleto de experiências emocionantes que possibilitarão que os convidados celebrem o Mundo Mágico de J.K. Rowling.

Isaacs se juntará aos já anunciados astros Warwick Davis (Professor Flitwick e Griphook) e Matthew Lewis (Neville Longbottom), para um fim de semana inesquecível no A Celebration of Harry Potter 2017.

Demonstrações e sessões de perguntas e respostas apresentarão os atores e equipes criativas dos filmes da série Harry Potter, com painéis especiais e demonstrações também para as crianças. A admissão para os painéis e demonstrações ocorrerão sob ordem de chegada e solicitação.

Os fãs poderão se reunir novamente neste evento mágico organizado pelo Universal Orlando Resort e pela Warner Bros., de 27 a 29 de janeiro de 2017.

Para obter mais informações sobre o evento, incluindo a programação, ingressos e pacotes exclusivos de férias disponíveis, visite www.UniversalOrlando.com/celebration.

