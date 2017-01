Aced e Cooper Card trazem palestra show com Clovis Tavares

A Aced (Associação Comercial e Empresarial de Dourados) e Cooper Card trazem a Dourados a palestra show “Vencendo a Crise: faça o seu 2017 ser diferente”, ministrada por Clovis Tavares. O evento será no dia 30 deste mês (segunda-feira), às 08h30 no auditório da associação.

Na palestra, Clovis vai mostrar casos reais de como ser atrativo, criativo, inovador, unir a sua equipe e transformar os desafios em oportunidades de negócios. Novas ideias para planejar as ações e motivar equipes, são estratégias importantes para o fomento das empresas neste ano.

Covis Tavares é formado em Publicidade e Propaganda em São Paulo e especializado em Marketing Avançado pela “State University of New York”, nos EUA. Ele possui 28 anos de experiência como palestrante sobre temas atuais e polêmicos, como inovação, vendas, liderança e gestão de equipes.

Para participar da palestra, basta fazer a reserva no (67) 3516-8653 das 08h às 18h, de segunda a sexta-feira. O auditório Aced fica na rua João Rosa Góes, nº 355, no Centro. Mais informações no portal Aced (www.aceddourados.com.br) , Facebook (fb.com/aced.dourados) e Instagram (@aceddourados).

Foto: Assessoria da Aced



Legenda: Clovis Tavares ministra palestra no auditório da Aced.