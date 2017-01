Empresas britânicas e brasileiras buscam caminhos para cidades inteligentes na Investe São Paulo

Evento do Newton Fund incentiva soluções urbanas com impactos sociais e terá palestras e networking

A Investe São Paulo vai receber, em sua sede, empresas brasileiras e britânicas que trabalham no desenvolvimento de soluções urbanas com impactos sociais e econômicos para um workshop nesta segunda-feira, 23 de janeiro. A Agência é ligada à secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O evento é realizado pela Embaixada do Reino Unido por meio do Newton Fund e faz parte da programação de uma missão ao Brasil organizada pela instituição com 14 empresas do ramo. O mesmo workshop será realizado também em Belo Horizonte (MG).

“O Estado de São Paulo é referência em inovação, desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo no Brasil, e há muita pesquisa sendo feita no sentido de tornar nossas cidades inteligentes. Não só a capital, mas diversos municípios do interior têm sido um grande exemplo de como centros urbanos podem utilizar a tecnologia para serem mais amigáveis ao cidadão e ao meio ambiente ao mesmo tempo”, afirma o diretor da Investe SP, Ermínio Lucci.

Os encontros entre britânicos e brasileiros terão como foco o planejamento inteligente de cidades, com análise de dados, tecnologia e inovação. Exemplo disso é o desenvolvimento de sistemas urbanos integrados, mobilidade inteligente (com sensores de sinais de trânsito, sensores de poluição) e gestão de água.

“O investimento em cidades inteligentes ganhou força nos últimos anos diante do atual cenário urbanístico mundial. Atualmente, 3,7 bilhões de pessoas vivem em cidades, número que chegará a 7 bilhões até 2050. O crescimento desordenado dos centros urbanos demanda um melhor planejamento, e, nesse contexto, Brasil e Reino Unido podem trabalhar juntos para criar soluções que enderecem os desafios econômicos, sociais e ambientais das cidades do futuro”, diz Wasim Mir, Chargé d´Affaires da Embaixada Britânica.

Entre as empresas britânicas que chegam ao Brasil estão a Digital Catapult e a Future Cities Catapult, centros com suporte governamental para o avanço de cidades inteligentes (smart cities) e inovação que reúnem empresas, universidades e líderes urbanos para tornar das cidades um melhor lugar para viver. Outros nomes que já confirmaram presença foram as empresas Advizzo (líder em soluções de mobilidade urbana) de serviços e Institute for Environmental Analytics (espec ialista em big data, internet das coisas e smart grids).

Essa missão faz parte do edital de inovação no valor de 4 milhões de libras do Newton Fund, aberto em novembro de 2016, parceria do Innovate UK e MDIC/BNDES/EMBRAPII. A competição é aberta a empresas interessadas em desenvolver soluções tecnológicas nas áreas de integração e governança de cidades, infraestrutura urbana, smart mobility e ambientes urbanos sustentáveis. O edital fica aberto até o dia 3 de maio.

Serviço

Workshop Cidades Inteligentes (São Paulo)

Data: 23/01/2017

Hora: 8h30 às 17:00

Local: INVESTE SÃO PAULO

Av. Escola Politécnica, 82 (local do auditório)

Sobre o Newton Fund do governo do Reino Unido

O Newton Fund (Fundo Newton) é parte de um investimento do governo do Reino Unido de £735 milhões até 2021, em 16 países parceiros, com o objetivo de construir parcerias em ciência e inovação para apoiar o desenvolvimento econômico, bem-estar social e crescimento sustentável de longo prazo. O Newton Fund é administrado pelo Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial do Reino Unido, e entregue por meio de colaboradores que incluem: Research Councils UK, UK Academies, the British Council, Innovate UK e o UK Met Office. Acompanhe o Newton Fund pelo site oficial (www.newtonfund.ac.uk) ou pelo Twitter (@NewtonFund).

Assessoria de imprensa:

Mariana Caminha

Tel.: 61 3329 2326 / 98135 1800

mariana.caminha@fco.gov.uk; mcaminha@me.com

Sobre a Investe São Paulo

A Investe São Paulo – Agência Paulista de Promoção de Investimentos e Competitividade, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, é a porta de entrada das empresas que pretendem se instalar no Estado ou expandir seus empreendimentos.

A Agência fornece, gratuitamente, informações estratégicas que ajudam os investidores a encontrar os melhores locais para seus negócios, prestando assessoria ambiental, tributária e de infraestrutura, facilitando o relacionamento das empresas com instituições governamentais e concessionárias de serviços públicos. Tudo isso com o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e a inovação em São Paulo.

Outra importante missão da Investe SP é incentivar as exportações de pequenas e médias empresas, também de forma gratuita. Ainda estão sob as atribuições da Agência prospectar novos negócios para o Estado ao redor do mundo, recepcionar delegações estrangeiras e promover a imagem de São Paulo no Brasil e no exterior como principal destino de empresas na América Latina.

Fonte: Investe/SP