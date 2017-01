Brinquedoteca promove tarde divertida para toda a família

Evento mostra aos pais como as crianças podem se desenvolver por meio da brincadeira

Enquanto as crianças brincam, podem também aprender e se desenvolver. Foi pensando nisso que a Brinquedoteca Allegro, em parceria com a loja Ri Happy Brinquedos e o Shopping Campo Grande, promove nos dias 20 e 21 de janeiro, a Tarde Allegre, uma atividade diferente de muito entretenimento e informação, que será realizada das 13 às 18h.

Durante o evento, uma psicóloga vai explicar aos pais qual potencial cada brincadeira estimula nos pequenos, por meio de interação com as crianças enquanto elas se divertem. O objetivo é proporcionar uma tarde divertida para as crianças e de aprendizado para os pais, ao mostrar de forma prática como eles podem aproveitar os brinquedos para o crescimento sadio das crianças.

Para participar, basta ir até a loja Ri Happy do Shopping Campo Grande nos dias 20 e 21 de janeiro, das 13 às 18h. O evento é gratuito e aberto ao público em geral.

Fonte: SATO Comunicação