Stratasys tem novo Gerente de Território no Brasil

Novo executivo trabalhará para ampliar a presença das soluções de impressão 3D nos mais variados setores da indústria, contribuindo para incrementar a adoção da tecnologia de impressão 3D e para a viabilização do conceito indústria 4.0

São Paulo, 19 de Janeiro de 2017 – A Stratasys (Nasdaq:SSYS), empresa de soluções de impressão 3D e manufatura aditiva, acaba de promover Anderson Soares a gerente de Território da Stratasys no Brasil. Com uma trajetória de quase quatro anos na Stratasys trabalhando no atendimento direto aos clientes, Soares tem amplo conhecimento sobre as soluções oferecidas pela empresa, bem como sobre as demandas de indústrias de diferentes setores.

A missão de Soares, agora, é ampliar a participação da Stratasys no mercado brasileiro com o aumento da adoção das soluções de impressão 3D, tecnologias PolyJet e FDM, pelas indústrias dos mais variados setores, como aeroespacial, automotivo, eletroeletrônicos, produtos comerciais, médica, educacional, entre outras. Desta forma, contribuindo para a modernização das indústrias dentro do conceito 4.0.

“Nós oferecemos soluções de impressão 3D de última geração, cuja contribuição para o aperfeiçoamento dos processos produtivos, maior rapidez e confidencialidade nos processos de desenvolvimento de lançamento de produtos e manufatura de peças em pequena escala são fatores determinantes para garantir a inovação e competitividade da indústria local”, afirma Soares. Além disso, a economia obtida com a utilização da tecnologia de impressão 3D é um fator importante principalmente no cenário econômiico atual, no qual as empresas estão buscando novas formas de produzir melhor e mais rápido, com menores custos.

Soares iniciou sua carreira na Stratasys há quase quatro anos como especialista regional para toda a América Latina. Em novembro de 2014, foi promovido à gerente de Negócios de Pós-vendas para a América Latina e no início de 2016 passou a atuar de forma mais focada como gerente de Negócios somente para o mercado brasileiro. Agora, assume a responsabilidade pela atuação da Stratasys no Brasil.

Formado em Engenharia e Gestão Estratégica de Negócios, o executivo trabalhou, anteriormente, como gerente de Território da Onyx Graphics por dois anos e em funções de gerencia e especialista técnico em grades players do mercado como HP, Kodak e Itautec-Philco por mais de dez anos.

Sobre a Stratasys

Por mais de 25 anos, a Stratasys (NASDAQ: SSYS) tem sido o principal player e a força determinante em impressão 3D e manufatura aditiva – moldando a forma como as coisas são feitas. Com sede em Minneapolis, no Estado de Minnesota, EUA, e em Rehovot, Israel, a empresa capacita clientes de uma ampla gama de mercados verticais, possibilitando novos paradigmas de design e fabricação. As soluções da empresa oferecem aos clientes liberdade de design e flexibilidade de fabricação inigualáveis – reduzindo o tempo de lançamento de novos produtos no mercado e diminuindo os custos de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que aprimora projetos e comunicações. As subsidiárias da Stratasys incluem MakerBot e Solidscape, e o portifólio da Stratasys inclui impressoras 3D para prototipagem e produção; uma ampla gama de materiais de impressão 3D; peças sob demanda por meio da Stratasys Direct Manufacturing; consultoria estratégica e serviços profissionais. Além disso, inlcui as comunidades Thingiverse e GrabCAD com mais de 2 milhões de arquivos 3D imprimíveis gratuitos. Com mais de 2.700 funcionários e 1.200 patentes de manufatura aditiva concedidas ou pendentes, a Stratasys recebeu mais de 30 prêmios de tecnologia e liderança. Visite nosso site: www.stratasys.com, o http://blog.stratasys.com/ e siga-nos no LinkedIn.

Fonte: GPCOM