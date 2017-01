CIDADE DAS ARTES PRORROGA EXPOSIÇÃO CIDADE JACARANDA PEQUENOS FORMATOS: DIMENSÃO E ESCALA

Mostra gratuita com curadoria de Felipe Scovino traz 27 obras de artistas como Carlos Vergara, José Bechara e Raul Mourão, entre outros

A mostra CIDADE JACARANDA PEQUENOS FORMATOS: DIMENSÃO E ESCALA, que ocupa duas galerias do complexo cultural com obras em tamanhos reduzidos de artistas renomados como Carlos Vergara, José Bechara, Daniel Senise, Antonio Dias, Maria Nepomuceno e Waltércio Caldas, será prorrogada até 05 de março. Resultado da parceria com a ArtRio Carioca, versão compacta da já consolidada feira internacional ArtRio, o projeto tem o objetivo de fomentar o crescimento do mercado de artes e a formação de novos colecionadores na Barra da Tijuca.

Com 27 obras de Afonso Tostes, Ana Holck, Antonio Dias, Arjan Martins, Barrão, Carlos Vergara, Cabelo, Daisy Xavier, Daniel Senise, Elizabeth Jobim, Everardo Miranda, Gabriela Machado, José Bechara, José Resende, Marcone Moreira, Maria Laet, Mariana Manhães, Maria Nepomuceno, Paulo Vivacqua, Raul Mourão, Tomás Ribas, Vicente De Mello, Waltercio Caldas, a exposição fornece um panorama visual de fôlego das artes visuais brasileiras com produções multifacetadas dos artistas.

“São obras precisas exatamente porque fazem um uso sensível, inteligente e total do espaço em que se tornam visíveis para o mundo”, aponta o curador Felipe Scovino.

Sobre a plataforma Jacaranda

Jacaranda é uma plataforma dedicada a ações expositivas, educativas e editoriais criada com o objetivo de espalhar conhecimento. O ramo expositivo organiza exposições de arte como os encontros na Villa Aymoré e Cidade das Artes. A editora atualmente produz a revista mensal homônima à plataforma, publicada em inglês para levar um panorama do cenário brasileiro de artes visuais ao exterior. Já o ramo educativo promoverá encontros, seminários e workshops, além de manter uma base de dados colaborativa sobre a arte contemporânea no Brasil.

“Jacaranda é uma idealização de artistas, produzida por artistas e que funda um lugar intelectual e físico que pretende servir não só a artistas, mas a todos que de alguma maneira contribuem para formar o que chamamos de mundo da arte”, explica José Bechara.

Sobre a Cidade Das Artes

Com uma intensa e variada programação cultural sempre pautada por eventos de alto nível, a Cidade das Artes é hoje um dos principais centros culturais do Rio de Janeiro. Desde sua inauguração em 2013, o imponente prédio projetado pelo arquiteto francês Christian de Portzamparc já recebeu alguns dos mais importantes nomes da cultura brasileira e internacional, atraindo mais de 877 mil visitantes às suas instalações. A instituição tem ainda especial interesse na formação de plateia e no fomento às atividades sócio-educativas destinadas a jovens estudantes do Rio de Janeiro. Neste contexto, projetos como a Cidade Literária promovem intensa programação cultural voltada à rede de ensino e ao público em geral, reunindo escritores, artistas plásticos, companhias de teatro, músicos e contadores de histórias em apresentações regulares. Dotada de instalações com aparato técnico de última geração, incluindo a Grande Sala (1250 lugares), Teatro de Câmara (450 lugares), Galeria de Arte, Sala de Leitura, Sala Eletroacústica e salas multiuso, a Cidade das Artes oferece 96 mil metros quadrados e equipamentos versáteis que atendem às mais diversas manifestações artísticas, o que permite que a instituição se torne, cada vez mais, o grande espaço das artes na cidade.

Serviço:

CIDADE JACARANDA

Data: De 10 de dezembro de 2016 a 05 de março de 2017

Horário de funcionamento: De terça a domingo das 10h às 18h

Local: Cidade das Artes (Avenida das Américas, 5300 – Barra da Tijuca – RJ)

Entrada franca.

Fonte: Factoria Comunicação