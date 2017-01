Terapia Ocupacional da UFSCar oferece especialização inovadora com aulas em São Paulo

As aulas, que começam em abril, serão mensais na Santa Casa da capital paulista

O terapeuta ocupacional é um profissional cada vez mais presente na área da saúde, graças aos avanços da medicina, ao aumento das políticas de saúde e à intensificação do debate sobre reabilitação. Nesse cenário, esses profissionais têm sido cada vez mais demandados nos serviços de saúde, para que possam ajudar os pacientes com deficiências ortopédicas e neurológicas a alcançarem seus objetivos relacionados à independência, autonomia, qualidade de vida e bem-estar.

Devido ao alto índice de traumas, doenças e deficiências que atingem a vida de adultos e idosos, há também uma necessidade no mercado de trabalho de que os profissionais da área sejam cada vez mais qualificados. Tendo em vista essa realidade, o Departamento de Terapia Ocupacional (DTO) da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), oferece, pela quarta vez, o curso “Terapia da mão e reabilitação neurológica em terapia ocupacional”.

Segundo o professor Daniel Cruz, docente do DTO da UFSCar e coordenador da especialização, o foco no adulto e no idoso com disfunções físicas, agregando as duas grandes áreas – traumato-ortopedia e neurologia – é uma novidade que a UFSCar implementou para a formação inovadora dos profissionais. “Os alunos do curso recebem capacitação para atender pessoas com necessidades especiais ou com fatores de risco, além de portadores de problemas motores ou funcionais, dentre outros. Os temas abordados incluem novos métodos e técnicas de reabilitação e os alunos podem supervisionar casos clínicos”, explica Daniel.

A UFSCar está se tornando referência na formação de terapeutas ocupacionais e elaboração desse curso foi pensada a partir da realidade vivida por profissionais como ortopedistas, cirurgiões de mão, neurologistas e os próprios terapeutas ocupacionais. Na especialização são fornecidos equipamentos, materiais diversos e inovadores, além de referências atualizadas. Os professores, da UFSCar e convidados de outras instituições, são altamente capacitados e reconhecidos na área. Os egressos da pós-graduação poderão atuar em qualquer espaço que envolva a reabilitação de pessoas com deficiência física, tais como ambulatórios, centros especializados, clínicas e hospitais.

Curso

A turma de 2017 tem previsão de início para o dia 28 de abril com aulas mensais, às sextas-feiras e aos sábados, até agosto de 2018. A carga horária é de 384 horas. As aulas serão ministradas na Santa Casa de São Paulo, localizada na rua Dr. Cesario Mota Jr., 112, Vila Buarque – Pavilhão Fernandinho Simonsen, Anfiteatro Principal, 2º andar. Para saber mais, como corpo docente e valores, acesse o site www.terapiadamao.faiufscar.com ou entre em contato pelo e-mail cursos.lafatec@gmail.com.