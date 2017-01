Saiba como manter a higiene bucal em dia

Érika Vassolér, dentista e consultora de higiene bucal da Condor,ensina a fazer a escovação de forma eficaz

Apesar de ser um hábito do dia a dia, muita gente não sabe escovar os dentes corretamente. De acordo com Érika Vassoler, dentista e consultora de higiene bucal da Condor, alguns sinais, como sangramento ou dor na gengiva durante a escovação ou ao usar o fio dental, podem indicar doenças bucais, além de provocarem mau hálito. “Ao sentir qualquer tipo de incômodo, dor ou sangramento, o indicado é procurar um dentista para tratar o problema e solucioná-lo antes que se torne algo mais grave”, complementa a consultora.

A escovação realizada da maneira certa evita cáries, tártaro, gengivite, periodontite, entre outras doenças. A higienização deve ser realizada pelo menos três vezes ao dia e, de preferência, após as principais refeições. Antes de dormir, o cuidado com os dentes é ainda mais importante, pois durante o sono o fluxo salivar diminui e a escovação potencializa a retenção de flúor na boca. Também é essencial usar o fio dental, um complemento de peso na prevenção de doenças bucais.

Passo a Passo da escovação correta

1) É importante que o fio dental seja utilizado pelo menos uma vez ao dia. Passe entre os dentes sem pressionar a gengiva;

2) Opte por usar cremes dentais que contenham flúor, não é necessário colocar grande quantidade do produto;

3) Movimente a escova afastando da gengiva em um ângulo de 45 graus;

4) Faça movimentos delicados nos dentes, de frente para trás;

5) Não esqueça também de escovar a língua diariamente;

6) Troque a escova a cada dois meses e dê preferência a produtos com cerdas macias e extramacias;

7) Mantenha a higienização da escova dental em dia;

8) A higienização perfeita dura em média 10 minutos.

Erros Comuns

1) Não se prenda tanto ao valor da escova dental. Não é o preço que determina a qualidade e, sim, a quantidade, o grau de maciez e o perfeito arredondamento das pontas das cerdas, bem como o design e a flexibilidade da escova;

2) Não demore a escovar os dentes após as refeições. O correto é realizar a higiene em até 30 minutos, pois este é o período que a saliva leva para neutralizar o PH dos alimentos e bebidas;

3) Utilize cerdas macias. Ao contrário do que se pensa, as cerdas mais resistentes não ajudam a prevenir cáries. Ao contrário, a rigidez provoca o desgaste do esmalte dental e a retração gengival;

4) Evite colocar excesso de força durante a escovação, além de não melhorar os resultados da higienização, esse ato pode machucar a gengiva;

5) Não substitua o fio dental pelo palito de dente.

Dicas

1) Tenha sempre na bolsa ou pasta de trabalho uma escova e um creme dental.

2) Consuma com moderação café e alguns tipos de chás, essas substâncias podem deixar os dentes amarelados;

3) Evite comer alimentos com grandes quantidades de açúcar (refrigerantes, balas, bolos, doces, biscoitos), que podem provocar cáries;

4) Não fume. Cigarros escurecem os dentes e deixam o hálito desagradável, além de serem prejudiciais à saúde de modo geral;

5) Beba bastante água. A ingestão do líquido ajuda na limpeza bucal e estimula a manutenção do fluxo salivar;

6) Vá ao dentista pelo menos duas vezes por ano.

Sobre a Condor

Higiene bucal, beleza e limpeza são os três segmentos de negócios da Condor. A empresa fundada pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, lidera o mercado de escovas dentais infantis e escovas para cabelos. E segue firme no posicionamento de conquistar a liderança no setor de produtos “não químicos” no varejo de limpeza. Nesses 87 anos de operação, a Condor se tornou uma indústria de 53 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em duas unidades na cidade catarinense de São Bento do Sul. Seus 1.200 funcionários se revezam em turnos na produção de vassouras, esfregões, rodos, baldes, pás, escovas dentais e para cabelos, esponjas e muitas linhas de utilidades para o lar. Os produtos com a marca Condor são desenvolvidos para proporcionar bem-estar e saúde para toda família.

Site: www.condor.ind.br / SAC: 0800 47 6666

