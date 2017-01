Navegue pelo espaço com novo livro da Editora Moderna

Almanaque dos Astros convida os pequenos leitores a conhecerem as principais lendas, características e curiosidades que envolvem o céu e o universo, as estrelas, o Sol, a Lua e a Terra

A admiração e curiosidade que o homem sente pelo céu são bem antigas. Não é a toa que a astronomia é considerada a mais antiga das ciências. Quando criança todo mundo certamente já ouviu falar em fazer um pedido a uma estrela cadente ou quis entender por que a camada externa do Sol tem a aparência de um líquido efervescente. São tantos os questionamentos nessa fase da vida que a Editora Moderna reuniu as principais dúvidas e curiosidades no Almanaque dos Astros, novo livro da autora Rosane Pamplona.

Nessa lúdica obra, a criançada terá a oportunidade de explorar a via láctea e descobrir que a astronomia é muito mais divertida do que poderia imaginar! Por meio de ricas ilustrações de Caio Cardoso e Tatiana Paiva, o pequeno leitor será convidado a conhecer as principais lendas e características que envolvem o céu e o universo, as estrelas, o Sol, a Lua e a Terra.

Voltado tanto para a sala de aula, quanto para a garotada que deseja saber mais sobre os mistérios do espaço, o livro é um verdadeiro almanaque de descobertas que desvenda o que são anos-luz, constelações, estrelas cadentes, meteoros, cometas, força da gravidade, planetas, dentre outros elementos que formam a estrutura do universo. Com uma linguagem leve e didática, a obra traz ainda charadas, curiosidades, versos e piadinhas sobre o tema.

A autora também tem outros dois títulos no mesmo formato: Almanaque Bichos do Brasil, que explora o reino animal e Almanaque pé de planta, que aborda plantas típicas brasileiras.

Preço: R$ 44,00

Sobre a autora:

Rosane Pamplona é formada em Letras pela Universidade de São Paulo, colaboradora em diversas obras didáticas para o ensino de Português e autora de livros infantojuvenis.

Sobre a Moderna

A Moderna na área de Literatura desenvolve projetos para que o aluno-leitor – desde a Educação Infantil até o Ensino Médio – ative sua capacidade de compreender, analisar e refletir sobre os conteúdos estudados. Com obras de ficção, não ficção e arte, o selo disponibiliza recursos para que o professor tenha a sua disposição todas as oportunidades de ensino, tais como: um plano leitor, apresentando os níveis de dificuldade de cada livro; um projeto de leitura, sugerindo atividades criadas por especialistas; e uma assessoria pedagógica específica para a necessidade da escola. Sempre em busca de novos caminhos para a excelência de suas publicações, a Moderna Literatura, numa iniciativa inédita no mercado editorial brasileiro, trouxe, com exclusividade para seu catálogo, todas as obras do renomado autor Pedro Bandeira, criando assim um momento importante para a literatura brasileira infantil e juvenil. O sucesso desta ação foi repetido com a escritora e ilustradora Eva Furnari e com o autor Walcyr Carrasco, cronista, dramaturgo, roteirista, tradutor e adaptador de clássicos da literatura.

