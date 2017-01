Reprodutores Montana à venda nas fazendas em todo Brasil

Pecuaristas que precisam de touros adaptados às condições brasileiras, com foco na alta produtividade e qualidade da carne para os seus plantéis, podem adquirir touros compostos Montana nascidos na safra 2014 dos criatórios de todo o Brasil, prontos para iniciar o trabalho nas fazendas.

“São reprodutores com avaliação genética completa e com alto potencial para produção de bezerros de qualidade. O processo para negociação é simples. Basta escolher o selecionador de touros Montana mais próximo da sua fazenda no site www.compostomontana.com.br, marcar uma visita e fazer ótimos negócios, levando para sua propriedade touros melhoradores com Certificado Especial de Identificação e Produção (CEIP)”, explica Gabriela Giacomini, gerente de operações do Programa Montana.

“A genética do gado composto vem conquistando a confiança dos criadores em diversos estados. Os animais à venda nas fazendas de nossos parceiros estão entre os TOP 26% da safra e com alto índice Montana. É a certeza de alta produtividade”, comenta Gabriela.

Para mais informações sobre as vendas e o gado composto, acesse: www.compostomontana.com.br.

Gustavo Cezario

TEXTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA

Tels. (+55) 11- 3039.4100 | (+55) 11- 98994-3538

Site: www.textoassessoria.com.br

Acompanhe a Texto no twitter