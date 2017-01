INSTITUTO MAURICIO DE SOUSA E FUNDAÇÃO DORINA SELAM PARCERIA

Personagem Dorinha irá promover a inclusão de pessoas deficiência visual por meio de materiais educativos e produtos acessíveis



Mônica, Dorinha, Mauricio de Sousa e Dorina Nowill em 2007 (foto: Patricia Patah)

parceria entre o Instituto Mauricio de Sousa e a Fundação Dorina Nowill para Cegos

No dia 19 de janeiro um evento para convidados marca o lançamento oficial da. A união tem como objetivo o desenvolvimento de um projeto voltado para promover a inclusão de pessoas deficiência visual, por meio de materiais educativos e produtos acessíveis, utilizando a personagem Dorinha. Ela terá sua imagem estampada em produtos diversos e parte da renda será revertida para manter o projeto.

Dorinha foi uma das primeiras personagens com deficiência a integrar a Turma da Mônica. Ela foi criada por Mauricio de Sousa, inspirada em Dorina Nowill, e foi apresentada ao público quando chegou às bancas em novembro de 2004. Quase 13 anos se passaram e esta iniciativa promete ampliar a aparição da personagem que representa a deficiência visual nas histórias em quadrinhos mais famosas do Brasil.

“Esta parceria é um grande ganho para todos! Vamos pensar em produtos diversos, para todos os públicos e que possa ampliar a presença de uma personagem que pode mudar a consciência e aumentar o conhecimento sobre a deficiência visual desde a infância”, afirma Ika Fleury, Presidente do Conselho da Fundação Dorina. “Com certeza teremos ótimas novidades para o mercado nos próximos meses”.

Ainda no dia 19, haverá uma sessão especial de Cine Gibi 8 com audiodescrição para crianças com e sem deficiência na Fundação Dorina e a Turma da Mônica fará uma surpresa aos pequenos.

Cine Gibi Acessível

Além da personagem Dorinha e da admiração mútua entre Mauricio de Sousa e Dorina Nowill, a relação entre as marcas é ainda maior. A Fundação Dorina – por meio de sua empresa de produtos e serviços de acessibilidade, a DNA Editora e Soluções em Acessibilidade – é responsável pela audiodescrição nos episódios dos filmes do Cine Gibi, produzidos pela Mauricio de Sousa Produções.

“A audiodescrição é um recurso muito importante para que as pessoas com deficiência visual tenham acesso às imagens contidas em filmes, livros, revistas e ambientes”, explica Ika Fleury. “O Cine Gibi acaba sendo uma forma bem interessante de as crianças com e sem deficiência visual poderem aproveitar as historinhas com inclusão e acessibilidade”.

Sobre a Fundação Dorina Nowill para Cegos

A Fundação Dorina trabalha há 70 anos pela a inclusão de pessoas cegas e com baixa visão em todo o Brasil. A instituição promove a autonomia e independência das pessoas com deficiência visual e busca garantir acesso à cultura e informação por meio de serviços especializados e gratuitos visando à inclusão. www.fundacaodorina.org.br | www.facebook.com/fundacaodorina

Sobre o Instituto Mauricio de Sousa

Fundado em 1997 o Instituto Mauricio de Sousa, vem aplicando projetos e ações sociais focados na construção de conteúdos que, por meio de uma linguagem clara e lúdica, estimulam o desenvolvimento humano, a inclusão social, o respeito entre as diferenças, a formação de cidadãos conscientes e conhecedores de seus deveres e direitos.