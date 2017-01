Mozilla anuncia semifinalistas do desafio global Equal Rating Innovation

São Paulo, 18 de janeiro de 2017 – A Mozilla anunciou ontem, dia 17 de janeiro, os semifinalistas do Equal Rating Innovation, um desafio global focado na identificação de novas soluções criativas para conectar os desconectados. Foram recebidas 98 inscrições de projetos de 27 países, o que mostra que existem empresários, pesquisadores e inovadores em uma infinidade de campos prontos para enfrentar esse enorme desafio com produtos e serviços criativos.

O painel de jurados da Mozilla avaliou as inscrições baseadas em critérios como compliance, acessibilidade, empatia, viabilidade técnica, bem como escalabilidade, experiência do usuário, diferenciação, potencial de rápida implantação e potencial de equipe. Cada time selecionado nessa fase receberá oito semanas de orientação de especialistas da comunidade Mozilla, que vão cobrir tópicos como política, negócios, engenharia e design. A orientação é ampla para melhor ajudar as equipes a construir os conceitos propostos.

Abaixo estão os cinco projetos que receberam maior pontuação dos jurados:

Gram Marg Solution for Rural Broadband

• Líder do Time: Prof. Abhay Karandikar

• Localização: Mumbai, Índia

• Protótipo de hardware de baixo custo que utiliza o Television White Spectrum para fornecer acesso a comunidades rurais por preços acessíveis.

Freemium Mobile Internet (FMI)

• Líder do Time: Steve Song

• Localização: Lunenburg, Nova Scotia, Canadá

• Novo modelo de negócios para as empresas de telecomunicações poderem fornecer 2G gratuitamente e oferecer os benefícios da web aberta para todos.

Afri-Fi: Free Public WiFi

• Líder do Time: Tim Human

• Localização: Cidade do Cabo, África do Sul

• Modelo para tornar financeiramente sustentável o Projeto Isizwe, conectando marcas a um público nacional inexplorado, especificamente comunidades de baixa renda que de outra forma não podem pagar a conectividade.

Free Networks P2P Cooperative

• Líder do time: Bruno Vianna

• Localização: Rio de Janeiro, Brasil

• Cooperativa que permite às comunidades estabelecerem redes para terem acesso à Internet e depois se sustentarem através das taxas de cooperação e, ao mesmo tempo, co-criar o conhecimento e respeitar as culturas locais.

Zenzeleni “Do it for yourselves” Networks (ZN)

• Líder do time: Dr Carlos Rey-Moreno

• Localização: Cidade do Cabo, África do Sul

• Cooperativas de telecomunicações ascendentes que permitem às zonas rurais mais desfavorecidas da África do Sul auto fornecerem comunicações acessíveis a uma fração do custo oferecido por outros operadores.

Próximos passos do Equal Rating Innovation

No dia 9 de março, acontecerá um evento em Nova York sobre acesso de baixo custo e inovação. A Mozilla convidará palestrantes e pesquisadores de todo o mundo para fornecer opiniões sobre o debate global, iniciativas e as abordagens mais recentes sobre o tema. Durante o evento, acontecerá a apresentação dos semifinalistas, bem como uma seção de perguntas e respostas feita pelos jurados. Interessados poderão ajudar a determinar os vencedores do desafio global por meio de uma votação no EqualRating.com, que acontecerá por uma semana. Os vencedores serão anunciados na RightsCon, em 29 de março, em Bruxelas.