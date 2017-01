Morre ministro do STF Teori Zavascki em acidente de avião

19.01.17 – 18h13 – Atualizado em 19.01.17 – 18h18





O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki morreu em um acidente de avião na tarde desta quinta-feira (19). As informações são do Facebook de Francisco Prehn Zavascki, filho do ministro. O avião em que voava Zavascki caiu na região de Paraty, no litoral do Rio de Janeiro, próximo da Ilha Rasa. Como relator da operação Lava Jato, Zavascki era responsável pela homologação de delações premiadas. Atualmente, o ministro trabalhava na análise da delação de 77 executivos da Odebrecht.

Mais informações em breve.