Cármen Lúcia retorna com urgência a Brasília por causa do acidente em Paraty

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), havia acabado de chegar a Belo Horizonte (MG) quando recebeu a informação de que o nome do ministro Teori Zavascki estava na lista de passageiros de um avião de pequeno porte que caiu no litoral de Paraty, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira, 19. As informações extraoficiais são de que apenas um dos quatro passageiros sobreviveu ao acidente. Mas, apesar de ter sido confirmado o nome de Teori na lista de passageiros, ainda não foi informado oficialmente que ele estava a bordo. O filho de Teori, Francisco Zavascki, porém, postou na rede social que seu pai viajava no avião e pediu para rezarem “por um milagre”.