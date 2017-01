CANCELAMENTO DO FEMADUM

A Diretoria executiva do Olodum vem a público comunicar o cancelamento do Festival de Música e Artes Olodum – FEMADUM 2017, que seria realizado neste final de semana, nos dias 21 e 22 de janeiro.

A principal razão que levou a diretoria do Olodum a cancelar o FEMADUM é não ter conseguido captar os patrocínios necessários à sua realização, mesmo tendo aprovado pelo mecenato do Ministério da Cultura, um projeto de captação de recursos para viabilizar a nossa ação. Igualmente, não conseguiu os apoios necessários junto ao governo do Estado da Bahia e nem da iniciativa privada, que ao longo dos anos se constituíram em importantes parceiros do Olodum na realização do FEMADUM.

O FEMADUM é um evento público realizado anualmente pelo Bloco Afro Olodum para premiar os vencedores do festival de músicas do Bloco Olodum, premiar personalidades negras que ao longo de suas trajetórias de vida tem dado importante contribuição para a defesa, preservação e valorização da cultura, bem como da população afro brasileira.

O FEMADUM acontece desde 1980 e é realizado gratuitamente no Largo do Pelourinho para um público aproximado de 10 mil pessoas/dia. Do festival já participaram artistas consagrados das músicas baiana, brasileira e internacional, a exemplo de Daniela Mercury, Gal Costa, Margareth Menezes, Gilberto Gil, Caetano Veloso, Luís Melodia, Emicida, Jimmy Cliff, Koko Dembele e Andrew Tosh, entre outros grandes nomes.

A crise econômica mesclada com crise política transformou-se um mantra para a negação de patrocínios para os projetos em geral, em especial para os projetos culturais e, mais diretamente, para aqueles relacionados à cultura negra. Apesar disso, dois importantes eventos que estão acontecendo em Salvador no mesmo período do FEMADUM, nas mesmas datas, receberam, merecidamente aporte de recursos da Secretaria Estadual de Cultural, apesar da crise financeira.

Então, se não contamos com a sensibilidade cultural e política dos gestores públicos baianos, nem da iniciativa privada, principalmente daquelas empresas que se beneficiam com as festas, se optou por cancelar o FEMADUM e privar baianos e turistas nacionais e estrangeiros deste importante evento da cultura afro-brasileira.

A decisão de cancelamento do FEMADUM não se estende, a priori, aos demais eventos culturais do Olodum, a exemplo dos Ensaios de Domingo do Bloco Olodum, das Terças do Olodum e do desfile de carnaval.

O Olodum se despede pedindo desculpas aos baianos, aos fãs, comerciantes formais e informais, aos admiradores e a todos os artistas que haviam se comprometidos a participar do FEMADUM.

