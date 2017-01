Consumo de energia entre 1º e 17 de janeiro cresce 2,2% na base anual

O consumo de energia entre 1º e 17 de janeiro de 2017 cresceu 2,2% na comparação com o período de 3 a 19 de janeiro do ano passado, de acordo com dados preliminares da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

A análise da entidade indica que o consumo de energia no Sistema Integrado Nacional (SIN) alcançou 61.688 MW médios nos primeiros 17 dias desse ano. O consumo do mercado cativo (ACR) recuou 1,5% entre os períodos, enquanto no ambiente de contratação livre (ACL) houve aumento de 15% no consumo, na mesma base de comparação.

Dentre os ramos da indústria avaliados pela CCEE, os setores de comércio, saneamento e serviços lideraram o aumento no consumo, com altas de 112,5%, 76,1% e 73,8%, respectivamente. Segundo a câmara, a expansão foi impactada pela migração dos consumidores para o mercado livre.

Geração

A CCEE ainda informa que a geração de energia elétrica totalizou 64.581 MW médios desde o início do ano, um crescimento de 2,6% entre os períodos. O destaque no período é a produção das usinas eólicas, que foi 143,9% superior ao montante gerado no ano passado – as usinas hidráulicas também registraram aumento, de 7,8%.

A entidade ainda estima que as usinas hidrelétricas integrantes do Mecanismo de Realocação de Energia (MRE) gerem, em janeiro, o equivalente a 105,26% de suas garantias físicas, ou 50.525 MW médios em energia elétrica. Para fins de repactuação do risco hidrológico, este porcentual foi de 95,43%.