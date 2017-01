Silas Malafaia sugere que Temer nomeie Moro ministro do STF no lugar de Teori

O Pastor Silas Malafaia, da Assembleia de Deus, defendeu nesta quinta-feira, 19, que o presidente Michel Temer (PMDB) nomeie o juiz federal Sérgio Moro como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) na vaga deixada pelo ministro Teori Zavascki, morto em acidente aéreo na tarde desta quinta.

“Se Temer quer honrar o exemplo de honestidade, nomeia o Moro para o STF. Ele que substitui o relator da Lava Jato no STF”, afirmou Malafaia em postagem feita em sua conta do Twitter. Moro comanda as investigações da Lava Jato na primeira instância, enquanto Teori era relator dos processos da operação no Supremo.

Com a morte o ministro, caberá a Temer, que foi citado 43 vezes na delação de um dos executivos da Odebrecht, indicar o substituto de Teori no STF. Não se sabe ao certo ainda, porém, se a homologação das delações da empreiteira, que seriam feitas por Teori, deverão ser feitas pelo futuro substituto ou serão repassadas para outro ministro da Corte.