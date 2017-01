O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou nesta quinta-feira, 19, pelas redes sociais, a morte do ministro do Supremo Tribunal Federal Teori Zavascki, vítima de um acidente aéreo. “O Brasil perdeu hoje um cidadão que honrou a magistratura em todos os postos que ocupou. Minha solidariedade à família do ministro Teori Zavascki e aos membros do STF”, afirmou o ex-presidente.