Susto, choro, mas cabeça boa: Andrei Alba passa por cirurgia e já planeja volta à Chape

Foi um sucesso a cirurgia do volante Andrei Alba, da Chapecoense. Após ser comprovada a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho direito, uma das principais promessas do clube catarinense nos últimos anos já está no quarto, se recuperando, após o procedimento realizado na manhã desta quinta-feira. De acordo com os médicos, nada de problemas e tudo excelente. Agora, foco na recuperação.

Não foi fácil passar por esse momento. Longe disso. Ainda mais justamente no momento de reconstrução da Chape e sabendo que seria peça útil à equipe no início de temporada. Por isso Andrei Alba revela que sofreu e chorou. “Fiquei muito triste. Muito mesmo. Principalmente porque eu queria ajudar no momento como esse. Chorei em casa por ser nesse momento. É lógico que ninguém quer passar por isso nunca, mas era o momento que a nossa Chape começava praticamente do zero. Mas agora já estou com a cabeça boa. Feliz que hoje deu tudo certo na cirurgia”, revelou o jogador, que no segundo semestre de 2016 havia sido emprestado ao Concórdia para disputar a Segundona e foi eleito o melhor volante da competição. Justamente por isso, a Chapecoense já havia avisado que Andrei Alba seria aproveitado no grupo principal.

Após a cirurgia ser um sucesso, Andrei Alba fica ainda mais alguns dias de repouso. Logo depois, no entanto, já começa a recuperação. “Deu tudo certo felizmente. Os médicos, enfermeiros, todos muito atenciosos. Agora é repouso absoluto até terça depois já inicia a recuperação. Vai depender da minha musculatura. O que eles me passaram é que em função do meu biotipo ser muito bom a recuperação deve ser mais rápida. Agora é focar 100% na recuperação para voltar logo. E ir fazendo tudo certinho no tratamento”, disse.



Foto: Divulgação AV Assessoria de Imprensa

