Cooperativa de Três Lagoas busca Secretaria de Desenvolvimento Econômico para pleitear área

Organização conta com 152 cooperados gerando uma receita de aproximadamente R$ 500 mil

O presidente da Cooper3 (Cooperativa de Transportes, Passageiros e Cargas Cidades das Águas), Waldir Pereira, acompanhado da vice Tatiana Ramos, se reuniu com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Antônio Empke, para pleitear uma área de aproximadamente cinco mil metros quadrados para construção de sua sede.

Atualmente, a cooperativa conta com 152 cooperados, sendo que 148 são três-lagoenses e quatro estão se erradicando na cidade. Criada na cidade há dois anos e com uma frota de 200 veículos entre vans, micro-ônibus e ônibus, a organização gera de ISS (Imposto sobre Serviço), segundo Waldir, aproximadamente R$ 500 mil, ficando para o município cinco por cento desde valor.

Tendo a Eldorado como sua maior cliente, Waldir espera crescer para beneficiar ainda mais a cidade. “Estamos nos preparando para participar de uma licitação, atender o governo com nossos carros e com a aceitação que as pessoas estão vendo nas cooperativas acreditamos que logo isso será possível”, ressalta.

Antônio esclareceu as dúvidas dos empresários e ficou de buscar informações sobre doação de área para cooperativas. “Vamos buscar informações para saber se é possível realizar essas doações, se outras cidades já fizeram e como funciona. Sendo possível vou conversar com o prefeito para que seja viável essa doação, pois este trabalho é muito significativo para a cidade, inclusive economicamente”, concluiu.

A Cooperativa está localizada a Rua 15 de Junho, 1405, Santa Rita. Mais informações podem ser obtidas no telefone 9 9807-6484 (Waldir).