Prefeitura encaminha retomada de contratos de obras abandonadas desde 2010

Secretário e diretor de Infraestrutura se reuniram com representantes da Caixa Econômica e trataram de seis obras que estavam paradas e encaminharam, ainda, o asfalto do Jardim Dourados.

Atendendo a solicitação do Prefeito Ângelo Guerreiro de planejar um cronograma para retomada das obras que não foram concluídas na gestão passada, o Secretário Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, engenheiro Dirceu Deguti esteve na Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal em Campo Grande discutindo a situação de seis obras inacabadas que possuem recursos de convênio e, portanto são gerenciados e aprovados pela Caixa Econômica Federal.

Foram explanadas a situação dos contratos de obras conveniadas em execução com pendências: 1) Execução de Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica nos Bairros Santos Dumont, São João, Vila Zucão e adjacentes, 2) Drenagem de Águas Pluviais e Pavimentação Asfáltica no Nova Ipanema, e 3) Pavimentação Asfáltica em diversas ruas do Bairro Vila Viana com recursos da Prefeitura Municipal, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal, 4) Reforma do Ginásio Municipal de Esportes Cacilda Acre Rocha com recursos do da Prefeitura Municipal, 5) Ministério dos Esportes e a Implantação do Centro de Convenções com recursos da Prefeitura Municipal e Ministério do Turismo e 6) Drenagem Pavimentação, Bacia de Detenção do Jardim Dourados

Das obras citadas acima a que mais despertou preocupação foi a que contempla a Pavimentação e Drenagem dos bairros Santos Dumont, São João, Vila Zucão e adjacentes, obra paralisada cujo contrato se arrasta desde 2010, que embora esteja quase concluída, está com o prazo se encerramento no limite e não terá prorrogação. A não regularização e conclusão podem implicar na devolução do recurso, com risco até do município ficar como inadimplente perante as instituições financeiras.

Todas as obras devem ser retomadas em breve e concluídas o mais rápido possível, incluindo o início da obra de Pavimentação do Jardim Dourados, que aguardava a solução destas pendências para início.

O gerente de engenharia e coordenadores da Caixa ficaram entusiasmados com a nova Gestão Municipal colocando uma equipe técnica especializada para acompanharas atividades e preocupada desde o início na conclusão dos contratos e colocou a equipe a disposição para solucionar as pendências que entravam as liberações dos recursos e prejudicam o bom andamento das obras e vai cobrar empenho para a solução e conclusão destes convênios inacabados.

O Prefeito Municipal de Três Lagoas Ângelo Guerreiro afirmou que vai jogar duro com as empresa que possuem contratos em andamento com o Município, e caso não consigam cumprir os prazos ou não tenham condições financeiras para executar as obras, os mesmos serão rescindidos.

Participaram deste encontro além do Secretário Dirceu Deguti, a equipe da Secretaria de Infraestrutura com o diretor engenheiro Adriano Kawahata Barreto e Telma Marques Tolentino , e os supervisores da Caixa Econômica Federal Gerente de Engenharia engenheiro José Luiz Silva, Coordenador Central engenheiro Ricardo de Oliveira Souza e os técnicos analistas da Caixa Econômica que atendem o município engenheiro William Nascimento e arquiteta Josanete Virtti.