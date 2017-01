Secretárias de Assistência Social realizam encontro com mães do Orestinho 2

O intuito foi apresentar os trabalhos realizados pelo CRAS e CREAS

A Secretaria Municipal de Assistência Social sempre trabalha para se aproximar da comunidade e proteger os direitos dos cidadãos, principalmente quando se trata de crianças e adolescentes. Por isso, a secretária de Assistência Social, Vera Helena Orsioli e sua adjunta e primeira dama do Município, Leide Daiane, juntamente do CRAS e CREAS da Cidade realizaram um reunião e palestras com as famílias do Residencial Orestinho 2 na tarde desta quinta-feira (19).

Segundo Leide Daiane, o intuito da ação foi conscientizar às mães do conjunto habitacional sobre o abuso sexual contra a criança e adolescente. “Além disso, apresentamos qual o verdadeiro papel que o CRAS e o CREAS realizam e como que esses órgãos podem ser de fundamental importância em situações de vulnerabilidade social”, explicou.

