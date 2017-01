Operário morre esmagado por bloco de concreto

Divulgação

Diariamente muitos trabalhadores espalhados pelo mundo, sofrem algum tipo de acidente de trabalho, alguns com leves escoriações outros tem membros amputados e infelizmente temos alguns casos, que o trabalhador acaba perdendo sua vida.

Acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Isso é o que define o acidente de trabalho, mas sabemos que os efeitos são desastrosos e muitas vezes, deixam famílias desoladas pela perda de seu ente querido.

Um trabalhador de Bangladesh, tive sua triste história marcada por um acidente trágico de trabalho, o homem trabalhava na construção civil e teve sua vida ceifada. Enquanto realizavam manobras com grandes blocos de concreto, ele acabou sendo esmagado por um desses blocos. Pela imagem, podemos ver que nada mais podia ser feito para quem sabe, salvar sua vida, o peso e tamanho do bloco de concreto, esmagou seu corpo e derramando seu sangue pelo chão.

O homem identificado como Safikul, tinha 28 anos de idade, e não foram divulgados os fatos detalhando o acidente. Esse trágico acidente aconteceu em 2015.

Fonte: T&B