Sisu abre inscrições na próxima terça-feira (24)

Número de vagas subiu 4,5% em relação a primeiro semestre de 2016, quando houve 228.071 oportunidades – Foto: Emília Silberstein/UnB Agência

As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) abrem a partir da próxima terça-feira (24) e vão até a sexta-feira (27). Cada candidato pode fazer até duas opções de curso.

Nesta edição, referente ao primeiro semestre de 2017, serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições, entre universidades federais, institutos federais de educação, ciência e tecnologia e instituições estaduais.

A quantidade de oportunidades subiu 4,5% em relação ao primeiro semestre do ano passado, quando 228.071 vagas foram abertas. A inscrição deve ser feita na página do Sisu na internet e está restrita a participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 que não tenham tirado zero na redação.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual instituições públicas de educação superior oferecem vagas a estudantes com base nas notas obtidas no Enem. O processo ocorre duas vezes por ano.