Baleia de 40 toneladas é encontrada morta no litoral gaúcho

Uma baleia de 40 toneladas foi encontrada morta nesta quarta-feira (18), em Imbé, no litoral norte do Rio Grande do Sul. O animal de 13 metros de comprimento, um macho da espécie de Bryde, comum no litoral gaúcho, encalhou em Balneário Presidente, uma das praias do município.

O Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos e Marinhos (Ceclimar) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul auxiliou a Patrulha Ambiental da Brigada Militar na investigação do encalhe da baleia que tinha, segundo os especialistas, cerca de sete anos.

Foto: Divulgação/Ceclimar

Estima-se que o animal esteja morto há pelo menos 24 horas. Ainda segundo o Ceclimar, pelo menos uma baleia Bryde morre no Rio Grande do Sul por ano, seja por causas naturais, colisão em barcos ou por ficarem presas em redes de pesca.

Após coleta de material para pesquisa, o animal foi retirado da beira do mar e enterrado na própria praia. Os biólogos do Ceclimar explicaram que o próprio peso do animal e a decomposição fazem com que ele vá afundando, sendo essa a melhor medida a tomar.

Foto: Divulgação/Ceclimar