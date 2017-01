Preaqueça o forno a 200°C (th.6/7). Quebre os ovos, separando as claras das gemas. Em uma tigela, misture as gemas com o açúcar e bata até que a mistura embranqueça, em seguida adicione o creme de leite e a canela. Mergulhe as fatias de pão na mistura até que fiquem encharcadas. Escorra-as, coloque-as na chapa do forno bem quente. Ver toda a receita >>