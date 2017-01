MultiCrédito tem novo VP de Tecnologia da Informação e Marketing

Reinaldo D’Errico assume a vice-presidência de Tecnologia da Informação e Marketing da MultiCrédito, empresa que se destaca por oferecer eficiência, agilidade e inteligência em diversos processos de crédito. O executivo, que tem mais de trinta anos de experiência no setor, afirma que está motivado com o novo desafio em sua carreira: “Este será, com certeza, um grande desafio na minha vida profissional. Vamos implantar um modelo de governança moderno e participativo, demostrando como a área de TI e Marketing podem gerar valor para o negócio da companhia, superando as metas estabelecidas com o mesmo empenho e dedicação que trago como marca da minha carreira”. Além do trabalho como vice-presidente, Reinaldo também é autor do livro “Planejando ser pego de surpresa” (2011).

Sobre a MultiCrédito

Com mais de 30 anos de atuação, a MultiCrédito se destaca por oferecer a seus clientes eficiência, segurança, performance tecnológica e inteligência em todas as etapas de diversos processos de crédito. A empresa é detentora das marcas TeleCheque®, especializada em análise de crédito de pagamentos com cheques, e MultiCrediário®, especialista na análise de créditoe no fornecimento de soluções para pagamentos realizados por meio de crediário e de boletos. A empresa é associada à Associação Brasileira de Serviços de Informação, Verificação e Garantia de Cheques (Abracheque). Mais informações sobre a MultiCrédito podem ser obtidas pelo telefone 0800 285 9131.

Informações para a imprensa

Karina Souza – karinasouza@rp1.com.br

Mariana Cesena – marianacesena@rp1.com.br

Marcia Glogowski – marciaglogowski@rp1.com.br

RP1 Comunicação

Tel.: 11 5501-4655

www.rp1.com.br