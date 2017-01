Chega ao Brasil Casillero del Diablo Vintage, réplica da primeira garrafa da marca lendária da Concha y Toro

São Paulo, 19 de janeiro de 2017 – Para encantar os consumidores com um produto exclusivo, que reúne a tradicional qualidade dos seus vinhos a uma história de sucesso, a VCT – filial e distribuidora do Grupo Concha Y Toro no Brasil, e líder no segmento de importados no país —, lança a edição Casillero Del Diablo Vintage – uma réplica exata da primeira garrafa da marca lendária, lançada no Chile, na década de 1950.

Nessa época, uma equipe da vinícola Concha y Toro, que já era a maior do país, decidiu transformar a pitoresca história criada por seu fundador Don Melchor, para preservar os melhores vinhos em sua adega, em um vinho mundialmente famoso, que trazia a figura do diabo no rótulo e atraía os mais exigentes paladares.

“Hoje, a concepção dessa garrafa respeita fielmente a original, quando foi lançado o vinho sob o nome Casillero Del Diablo. Ela traz todo o legado da lenda que envolve a marca de forma diferenciada”, afirma Michele Ressutti Carvalho, gerente de marca Casillero del Diablo. “O ícone diabo cravado em uma fita vermelha de tecido compõem, com seu rótulo, os elementos emblemáticos da primeira versão”, explica a executiva.

Ao todo, serão disponibilizadas para o Brasil três mil garrafas pelo preço sugerido de R$ 96,20 (unidade), que contém de forma simbólica, a qualidade e o mistério do vinho que há décadas se perpetua. Além disso, os admiradores do vinho contarão com uma safra especial, de 2015, elaborada com uvas cuidadosamente colhidas em vinhas selecionadas do Vale do Maipo, no Chile.

A criação exclusiva traz a delicadeza da mistura de frutas em um vinho encorpado. Trata-se de um vinho de guarda, ou seja, que passa por um processo de envelhecimento por períodos determinados. Neste caso, manteve-se a bebida em barris de carvalho francês durante 12 meses, o que lhe garantiu maior complexidade e concentração da expressão das uvas.

De cor rubi profundo, intenso e brilhante, o vinho apresenta aroma de cassis acompanhado por cereja e ameixa, conferindo à bebida sabor pronunciado de fruta negra e fresca. O envelhecimento no barril potencializa o perfume, destacando a presença de baunilha, fumo e cedro. No paladar, mostra-se como um vinho de estrutura e firmeza, mas apresenta taninos suaves, além de manter sua acidez vibrante. Essas características fazem com que o vinho seja perfeito para harmonização com vários cortes de carne vermelha e, também, com queijos maduros.

Sobre a VCT Brasil

A VCT Brasil, filial e distribuidora da Vinícola Concha y Toro no Brasil tem em seu portfólio os produtos das vinícolas Concha y Toro (Chile), Trivento (Argentina) e Fetzer (USA).

Sobre Casillero Del Diablo

Casillero del Diablo é uma das marcas foco da vinícola chilena Concha y Toro. Sua história faz alusão à lendária adega, que existe na sede da vinícola Conha y Toro e boatos espalhados pelo seu fundador, Don Melchor, para tentar evitar que os melhores vinhos fossem roubados. Casillero, em espanhol, corresponde ao local em que são guardados os melhores vinhos da adega. No mundo, a marca foi a primeira do segmento de vinhos, a patrocinar um time de futebol. Desde 2010, Casillero del Diablo é a patrocinadora oficial do Manchester United, equipe inglesa que tem seus torcedores chamados de “diabos vermelhos”. No Brasil, está presente há mais de 30 anos.

Sobre a Concha y Toro

A história da vinícola Concha y Toro começou em 1883, a 27 km de Santiago, no Chile, por Don Melchor Concha y Toro e sua esposa Emiliana Subercaseaux. No local, o casal plantou videiras viníferas procedentes de Bordèux, na França, e construiu adegas de vinificação para guardar seus futuros vinhos. O negócio expandiu-se rapidamente e, em 1933, transformou-se em Concha y Toro S.A. já com negociações na Bolsa de Comércio de Santiago, exportando os primeiros vinhos chilenos para o mercado internacional. Hoje, a vinícola Concha y Toro é a maior do Chile e também líder de mercado de vinho importado brasileiro. A marca exporta atualmente para mais de 140 países, tornando-se referência mundial na indústria vitivinícola.

