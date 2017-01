Ex-garçom, aos 38 anos advogado de Campo Grande consegue entrar no BBB-17

Ilmar é advogado e militante indígena. (Foto: Reprodução Facebook)

Para os amigos, ele é o “Mamão”, apelido que deve ficar famoso a partir do dia 23 de janeiro, próxima segunda-feira, com a estreia do BBB-17.

Mato Grosso do Sul tem mais um representante no principal reality show brasileiro. Depois de Dilsinho Madmax, Daniel Gevaerd, Priscila Pires e Fael Cordeiro, agora o nosso astro é Ilmar Renato Fonseca, ou só o “Mamão”.

O rapaz que passou muito tempo servindo cafezinho na Assembleia Legislativa, hoje é advogado de 38 anos, militante das causas indígenas e engajado em tantas outras questões de esquerda.

Ficou conhecido em 2014 por se envolver em um bate-boca público com o governador André Puccinelli, durante show no Parque das Nações Indígenas. É ex-secretário da Juventude do PT e a carreira política foi uma tentativa há 3 anos, quando tentou ser candidato a deputado estadual.

É professor de Filosofia e Sociologia de Ensino Médio e hoje advogado da RENAP (Rede Nacional de Advogados (as) Populares) e nos Movimentos de Cultura Urbana.

Também encara a cozinha como chef do Bar Drama, em Campo Grande, e já colaborou, inclusive, com texto para o Lado B. Na participação aqui no canal, ele escreveu sobre o suicídio do pai, quando Ilmar ainda era criança.

Antes do confinamento, saiu de férias com o filho de 13 anos e a irmã, em Piraputanga. O burburinho sobre a escolha já tem semanas, mas Ilmar negou todas as vezes que perguntamos sobre a participação no reality.

Para os amigos, a entrada dele no BBB vai dar o que falar por aqui. Na apresentação agora à tarde, ele disse estar divorciado há 3 anos, “casado apenas com o filho” e que deve ter problemas porque “falo o que penso”.

No perfil dele, publicado pela Rede Globo, Mamão aparece como conquistador, um namorador sem cura. “Meus amigos gays dizem que eu sou um distribuidor de amor”, disse ele durante entrevista ao GShow.

Ilmar também citou uma conversa com o filho, antes da entrada no programa. “Ligadinho no estilo Dom Juan do pai, o garoto de 13 anos fez apenas uma imposição ao saber da participação do advogado e chefe de cozinha no reality: ‘Sem namoro na casa'”.

Outra faceta de Mamão, cara da cena cultural alternativa de Campo Grande. (Foto: Drama Bar)