Governadora em exercício entrega equipamentos para o Corpo de Bombeiros

Governadora em exercício, Rose Modesto (PSDB) – Arquivo

Nesta sexta-feira (20), a governadora do Estado, em exercício, Rose Modesto (PSDB), estará em Dourados, 233 km de Campo Grande. Por lá, ela entrega equipamentos para o Corpo de Bombeiros, conforme a assessoria de comunicação.

Às 9 horas, Rose participa de coletiva de imprensa na escola de tempo integral Rita Angelina, na Rua Projetada, s/n, na Vila Roma II.

Em seguida, a governadora em exercício entrega equipamentos e viaturas ao Corpo de Bombeiros. A solenidade será realizada no quartel do 2º Grupamento de Bombeiros Militar, localizado na Avenida Presidente Vargas, nº 1.167, na Vila Progresso.

Ontem, o governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), que está de férias, mas interrompeu a folga para participar da assinatura de um convênio, comentou a intenção do governo de ouvir os prefeitos, para saber as principais demandas. Dourados é uma das cidades confirmada para se reunir com o Executivo Estadual.