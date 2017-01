Bombeiros retomam buscas a menino desaparecido no córrego Imbirussu

Buscas foram retomadas por volta das 6h10 de hoje (Foto: André Bittar)

Foram retomadas por volta das 6h10 desta sexta-feira (20) as buscas do Corpo de Bombeiros ao menino de 12 anos, identificado apenas como Cauã. Ele sumiu por volta das 15h20 de ontem (19) enquanto nadava com dois primos no córrego Imbirussu, no Jardim Sayonara – região oeste de Campo Grande.

No total, são doze bombeiros, dois deles mergulhadores, espalhados em três pontos diferentes do córrego. As equipes estão na Rua Macaé, ponto onde a criança caiu, na avenida José Barbosa Rodrigues com a BR-262, e em outro trecho, que fica a 5 quilômetros do local que o garoto foi levado pela correnteza.

O menino foi arrastado por volta das 16h, um pouco antes de forte chuva atingir a região. Cauã morava com o pai no bairro. Ontem, o pedreiro Rodrigo Ricaldes Flores, 34 anos, contou à equipe de reportagem que jogava futebol com o sobrinho em frente a casa da irmã, quando foi chamado para socorrer os meninos.

“Um dos garotos chegou correndo pedindo ajuda. Fui no córrego e consegui puxar um deles, que estava preso em um galho. Mas, Cauã foi levado pela água”, explica Ricaldes, que conhece a família das vítimas e estava na rua professor Leverno de Queiroz, a poucos metros do córrego.

Buscas começaram ontem (Foto: Amanda Bogo)

Movimentação do Corpo de Bombeiro na tarde desta quinta-feira (Foto: Amanda Bogo)