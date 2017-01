Pet terapia pode beneficiar pacientes de todas as idades em hospitais

São Paulo, 19 de janeiro de 2017 – Quem tem um pet sabe que, em momentos de dificuldade, pode sempre contar com a companhia e carinho do seu animal de estimação. Eles podem ser o “remédio” perfeito para ajudar a amenizar dores, sejam elas físicas ou emocionais. Empresa idônea e experiente nos cuidados com animais, a ComportPet atua há mais de 10 anos no Brasil com a pet terapia – serviço que leva cachorros treinados, limpos e carinhosos para visitas a pacientes de todas as idades – desde idosos até adultos e crianças – em hospitais. A empresa conta com uma equipe de adestradores especialistas em comportamento animal. “É uma alegria, um momento de felicidade e descontração”, comenta Cleber Santos, diretor da ComportPet. Não é fácil ficar hospitalizado e essa interação com os animais faz muita diferença no dia da pessoa. Ficamos bastante satisfeitos em promover esse contato, sempre com toda a segurança e atenção necessárias”, ele afirma. Terapia complementar no tratamento hospitalar – Na pet terapia em hospitais, existem duas frentes: a Atividade Assistida por Animais (AAA) e a Terapia Assistida por Animais (TAA). “No primeiro caso, é promovida a recreação dos pacientes com atividades. Os pets os distraem, visando motivar e levar entretenimento. Esse tipo de atividade pode ser conduzida pelos proprietários dos animais. É uma atividade de caráter lúdico, com resultados positivos”, diz Cleber. “Já na Terapia Assistida por Animais (TAA), as atividades são diferenciadas e o pet passa a auxiliar no tratamento da doença, fazendo parte do processo de cura. Elas são feitas sempre com a supervisão de um profissional de saúde especializado, sendo indicadas para tratamentos físicos, psicológicos e cognitivos. O animal serve como instrumento”, ele explica. “Sempre fica a cargo do corpo médico definir se um paciente pode, ou não, ser beneficiado pela pet terapia”. Benefícios Segundo Cleber Santos, da ComportPet, entre os principais benefícios da Pet Terapia estão: Diminuição da percepção de dor

Controle da ansiedade e do estresse

Auxílio na fonoaudiologia

Auxílio na fisioterapia

Aumento de células de defesa e do nível de endorfina

Prevenção e controle da depressão

Diminuição do risco cardíaco

Aumento na disposição física

Aumento da expectativa de vida

Aumento da interação social e concentração Além da pet terapia, a ComportPet também atual na adaptação de filhotes e adestramento de animais adultos, passeios em matilha para sociabilização, hospedagem, musicoterapia, condicionamento, creche, recreação e consultoria para proprietários e pet shops. Sobre a ComportPet – A ComportPet utiliza uma metodologia de trabalho com os animais baseada em quatro pilares: carinho, atividade física e mental, disciplina e sociabilização. Seu lema é: Queremos que você e seu animal de estimação tenham uma convivência saudável e feliz. A equipe, amplamente treinada em comportamento animal e dirigida pelo experiente adestrador Cleber Santos, oferece uma gama de serviços que inclui desde a adaptação de filhotes e adestramento de animais adultos, até passeios em matilha para sociabilização, hospedagem, musicoterapia, condicionamento e consultoria para proprietários e pet shops. A ComportPet inaugurou em 2016 a primeira Creche e Centro de Treinamento ComportPet, na Rua Getúlio Vargas Filho, 41, no Jabaquara, em São Paulo. Para mais informações, ligue para (11) 3805-5642.