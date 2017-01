O Segredo da Harmonia Nas Finanças e No Casamento

Muitas vezes casais e famílias são arruinados por falta de organização nas finanças e por vícios comportamentais prejudiciais. Ficamos perdidos e iludidos acreditando que isso não tem jeito, mas tem solução sim.

Na 3ª aula da parte gratuita do treinamento sobre Metas & Objetivos eu mostro uma maneira simples de construir harmonia nas suas finanças e nos seus relacionamentos.

Assista à aula clicando no link abaixo:

http://lp.metaseobjetivos.com.br/financas-e-relacionamentos

Um grande abraço,

Paulo Vieira

Presidente da Febracis

P.S. Esta e as outras 2 aulas ficarão no ar somente até meia-noite do dia 23/01 porque no dia 24/01 eu vou abrir inscrições para meu treinamento avançado Metas & Objetivos.

Inclusive, neste vídeo 3 eu respondo as maiores dúvidas sobre porque o programa Metas & Objetivos tem tudo que você precisa para acabar com a procrastinação e realizar seus objetivos ainda esse ano.

Tire todas suas dúvidas aqui