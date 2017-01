Ministros de Temer defendem Moraes no lugar de Teori

Ministro da Justiça vem cursando uma trajetória que o levaria ao posto, comentou presidente

Após a confirmação da morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal (STF), ministros do governo de Michel Temer defenderam a nomeação do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, ao posto.

Indicado à chefia da Advocacia-Geral da União (AGU) por Temer antes de se tornar ministro, Moraes estaria cursando um caminho “natural” ao posto, defendeu o presidente.

Apesar da torcida, a ideia não é bem recebida por auxiliares de Temer devido às polêmicas em que o Moraes se envolveu recentemente por causa na crise dos presídios.

