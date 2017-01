HTC VIVE lança Programa “VR For Impact” de US$ 10 Milhões no Fórum Econômico Mundial 2017

Programa de 10 milhões de dólares dedicado a mostrar como a realidade virtual pode levar a um impacto positivo no apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas

DAVOS, Suíça, 20 de janeiro de 2017 – HTC VIVE?, empresa líder em Realidade Virtual (RV) em grande escala, anunciou hoje VR For Impact, um programa de 10 milhões de dólares para direcionar conteúdo e tecnologias de VR que irão criar um impacto positivo e mudança em apoio aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas até 2030. A Realidade Virtual oferece uma oportunidade tremenda para desenvolver e compartilhar ideias de forma impactante que podem levar à mudança e através do VR for Impact, a HTC Vive vai financiar e dar apoio a conteúdo e tecnologias que criem as experiências mais poderosas para transformar nosso mundo.

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um chamado universal para acabar com a pobreza, proteger o planeta e garantir que todas as pessoas desfrutem de paz e prosperidade. A capacidade da Realidade Virtual de imergir pessoas em uma experiência é única, e RV pode direcionar o mundo para agir em questões globais que desafiam a raça humana. Através de VR for Impact, HTC Vive está destinando 10 milhões de dólares a parceiros da indústria e desenvolvedores de conteúdo para criarem experiências que aumentem a consciência, a educação e estimulem a ação.

“O potencial que tem a Realidade Virtual de nos ajudar a aprender, entender e transformar o mundo é ilimitada. VR for Impact é um desafio para a comunidade de RV e os desenvolvedores de conteúdo em todo o globo para ajudar a direcionar a consciência e resolver os maiores desafios da humanidade”, afirmou Cher Wang, Presidenta e CEO, HTC. “A HTC Vive vai financiar as melhores ideias usando Realidade Virtual que realmente aumentem a consciência e criem mudanças positivas no nosso mundo. Encorajamos todos os atores no ecossistema RV a participar pois apenas juntos poderemos ter um impacto verdadeiro.”

“A HTC é pioneira no reconhecimento do trabalho que a ONU tem feito para promover a mudança social através da realidade virtual”, falou Gabo Arora, Criador da Iniciativa VR da ONU e Assessor Criativo do Programa Mundial de Alimentos. “A capacidade de RV em grande escala da Vive pode ser uma ferramenta poderosa para narrativas, educação e treinamento imersivos; o apoio deles vai permitir que mais pessoas afetem a mudança global, dê voz aos mais vulneráveis e forneça acesso a novas possibilidades para os mais marginalizados.”

“Há milhões de histórias não contadas em cada crise, especialmente nas linhas de frente onde acontece boa parte do nosso trabalho”, afirmou Corinne Woods, Diretora de Comunicação do Programa Mundial de Alimentos. “O apoio da HTC de novas formas de contar histórias importantes e ajuda a moldar a inovação para a agenda de desenvolvimento sustentável da ONU, vai construir sobre o impacto do nosso trabalho e levar a novas e animadoras direções.”

Começando hoje, VR for Impact estará aceitando ideias em seu website: https://www.vr4impact.com. Os primeiros projetos vencedores serão anunciados no “Dia da Terra” em 22 de abril de 2017.

Na quinta-feira, 19 de janeiro no Pavilhão do PMA da ONU, Vive vai demonstrar experiências especiais de RV que vão permitir participantes para estar no lugar dos outros quando enfrentam alguns dos maiores desafios da humanidade e inspiram a ver como narrativa, educação e criatividade da raça humana podem ser reimaginadas.

Sobre a VIVE

A HTC VIVE? é o novo produto de realidade virtual (RV) que estabeleceu um padrão para o resto da indústria. Em colaboração com o parceiro estratégico Valve®, a HTC apresentou o mais completo e mais imersivo sistema de realidade virtual em Vive, e o único sistema de realidade virtual para o consumidor no mercado que permite movimento em larga escala com rastreamento preciso, permitindo que os usuários experimentem a realidade virtual usando seus sentidos visuais, auditivos e físicos. Desde que anunciou a Vive, HTC e Valve trabalharam com milhares de desenvolvedores e parceiros para criar conteúdo VR para um amplo espectro de setores, de games e entretenimento a saúde, automóveis, comércio e educação. Os parceiros de Vive estão exibindo os aplicativos de RV em todo o mundo, demonstrando o potencial de um mundo sem limites para a imaginação. Para mais informações, visite www.vive.com

Sobre a HTC

HTC Corporation tem o objetivo de trazer excelência à vida. Como um inovador global em smartphones e tecnologia, HTC produziu aparelhos premiados e inovadores desde sua criação em 1997, incluindo as muito elogiadas linhas HTC One e HTC Desire de smartphones. O desejo de alcançar a excelência está no coração de tudo que fazemos, inspirando designs excelentes e experiências de jogos para celulares e realidade virtual para consumidores de todo o mundo. A HTC está listada na Bolsa de Valores de Taiwan (TWSE: 2498). www.htc.com

HTC e o logo da HTC são marcas registradas da HTC Corporation. Todos os outros nomes de empresas e produtos mencionados aqui podem ser marcas registradas de seus respectivos donos.

FONTE HTC VIVE