Fuga de Verão: Férias perfeitas na Barreira de Corais Australiana

Perdido entre um mundo de multicoloridos corais está o Resort Lizard Island, com apenas 40 suítes e 24 praias exclusivas para garantir a exclusividade de sua experiência na incrível Barreira de Corais da Austrália, lar de centenas de desconhecidos animais e milhares de espécies vegetais marinhas.

Passar as férias nesse paraíso do outro lado do mundo está mais fácil nesse verão, com o pacote promocional oferecido pelo Lizard Island Resort. Para um mínimo de 3 noites de hospedagem o resort está com descontos de 20% nas diárias e mais 20% nos transfers agendados para 2 adultos, além de upgrade instantâneo de quarto. Essas condições valem para vendas até 29.03.2017 e viagens até Março de 2017.

Na ilha, a vegetação do interior contrasta singularmente com as 24 praias da ilha, cada uma com sua singularidade. A “turtle beach” é frequentada por muitas tartarugas marinhas, enquanto em outra praia o destaque vai para a imensa variedade de cores e formas das estrelas-do-mar, sendo muitas as opções para o snorkel. Em comum, elas possuem as praias de areia branca e águas de cor azul turquesa, fazendo do local o refúgio perfeito para se ‘desligar do mundo’.

Entre as atividades gratuitas estão caminhadas pela ilha e trilhas naturais, tênis, fitness center, passeios de catamarãs, caiaques, botes motorizados e equipamentos e aulas de snorkeling. Por um custo adicional os turistas ainda contam com passeios de barco com fundo de vidro, tour à Estação de Pesquisa da ilha, viagens de mergulho e snorkeling ao recife local e em alto mar, mergulho ou pesca esportiva no MV Fascination e cruzeiro com queijos e vinhos ao por do sol.

