Voos diários de SP para Bonito (MS) prometem impulsionar turismo de eventos

A partir de fevereiro, quem quiser conhecer os atrativos de Bonito e Corumbá terá mais alternativas de locomoção para a viagem. Isso porque a Azul Linhas Aéreas Brasileiras anunciou voos diários, a partir de 6 de fevereiro, com conexão direta entre São Paulo, Bonito e Corumbá, em vários horários. A novidade promete impulsionar o turismo na região, principalmente em relação ao setor de eventos.

De acordo com o presidente do Bonito Convention Bureau, Rodrigo Coinete, a região passará a ser acessada pelos visitantes com mais facilidade e agilidade. Além disso, a captação de eventos será beneficiada. “Além de facilitar a vinda do turista de lazer nos períodos de férias, acredito que o impacto maior seja na captação de eventos. Temos congressos e reuniões que acontecem o ano inteiro, com participação de pessoas vindas de várias partes do Brasil”, afirma.

Ainda segundo Coinete, com os voos diários, certamente haverá aumento na competitividade do destino para a realização dos eventos. “Temos diversas instituições que querem trazer eventos para Bonito, mas que tinham um pé atrás em relação ao transporte. Por isso, começamos o ano com o pé direito com essa notícia. Vamos focar as nossas ações usando essa grande novidade”, destaca.

Para o secretario municipal de Turismo de Bonito, Augusto Mariano, a iniciativa vai ajudar a interligar Bonito e Corumbá com o Brasil e o Mundo, favorecendo a cadeia produtiva do Turismo. “Nessa economia globalizada, onde as pessoas precisam de mais celeridade nas ações, os voos encurtam essas distâncias. Para essa realização, o incentivo do Governo do Estado foi fundamental. Temos um aeroporto de ponta, e isso favoreceu as companhias a olharem nossa cidade com visão diferenciada” aponta.

Atualmente, Bonito conta com infraestrutura adequada para eventos, apresentando a tranquilidade de uma cidade de interior e um dos maiores índices de segurança do Estado. O destino conta com mais de 70 hotéis, 5.300 leitos e cerca de 45 opções de atividades diferenciadas oferecidas pelos atrativos turísticos. O centro de convenções é climatizado e tem capacidade para receber 2 mil pessoas.

As operações serão feitas em jato da Embraer, com capacidade de 106 poltronas. Com as mais de 50 opções de conexão em Campinas-SP (Viracopos), clientes da companhia partindo de todas as regiões do país podem chegar a Bonito e Corumbá. A Azul opera mais de 150 voos diários que levam os clientes a 55 cidades. Os bilhetes já estão a venda no site da companhia, para viagens a partir do dia 06/02.

Sobre o Bonito CVB – O Bonito Convention & Visitors Bureau é uma estrutura de promoção e marketing do município de Bonitoe região, autônoma e de iniciativa privada, com o objetivo de gerar negócios por meio da captação de eventos. Oferece serviços de apoio da candidatura de eventos, organização, marketing e relações públicas. Mais informações podem ser obtidas por meio do site www.bcvb.com.br, ou pelo telefone (67) 3255-2207.

AC | SATO