Tecpar instala sistema que dá mais eficiência na análise de alimentos

Um sistema automatizado que permite a contagem dos microrganismos normalmente monitorados em produtos alimentares para consumo humano e para animais domésticos, instalado no Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar), traz mais eficiência à análise de amostras enviadas ao laboratório. Com o novo equipamento, o Tecpar pode chegar ao resultado da análise em até um quarto do tempo que seria necessário se utilizado o sistema clássico.

Hoje, os clientes do instituto no segmento de produtos alimentares buscam a instituição para atestar a segurança alimentar dos seus produtos. Os testes detectam a presença de microrganismos e a sua quantidade em um prazo de 24 a 76 horas, dependendo da sua especificidade. Antes da instalação deste novo sistema de contagem dos microrganismos, o teste mais rápido levava em torno de 100 horas para ficar pronto

O novo sistema interpreta estatisticamente a leitura óptica do crescimento microbiano e aponta o número de microrganismos presentes no alimento, segundo explica a técnica do laboratório do Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente, Carmen Higaskino. “Entre as vantagens do novo sistema estão a realização de maior número de ensaios em menor tempo, a rastreabilidade garantida pelo registro automatizado dos dados e a padronização nas etapas de preparação e interpretação dos resultados”, pontua Carmen.

De acordo com a gerente do centro, Daniele Adão, a modernização dos laboratórios é essencial para um instituto como o Tecpar, que atua em Pesquisa, Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PD&I). “No que diz respeito à prestação de serviços, que envolve tanto os ensaios tecnológicos quanto as soluções tecnológicas ofertados aos clientes, essa modernização permite a realização de um maior número de serviços em menor tempo, mas com a mesma qualidade e confiabilidade já oferecida pelo Tecpar”, salienta.

O Centro de Tecnologia em Saúde e Meio Ambiente faz ensaios químicos e biológicos nos segmentos de Saúde e Beleza, Alimentos e Bebidas, Meio Ambiente e Recursos Hídricos.

Os laboratórios do Centro têm sua competência técnica reconhecida por instituições como a Coordenação Geral de Acreditação do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), o Ministério da Agricultura, Abastecimento e Pecuária (Mapa) e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) do Ministério da Saúde.

Soluções Tecnológicas

Três grandes áreas são foco dos negócios dos centros tecnológicos do Tecpar: Saúde e Meio Ambiente, Tecnologia em Materiais e Medições e Validação.

Interessados em conhecer as soluções tecnológicas desenvolvidas pelo Tecpar podem acessar o site portal.tecpar.br/solucoes-tecnologica.

Fonte: Instituto de Tecnologia do Paraná (Tecpar)