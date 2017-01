Casa do Saber analisa Lava Jato e as mudanças de poder “até os Black Bloc, gostem ou não, tem voz hoje”

O canal Casa do Saber na Snack – rede multiplataforma brasileira – fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelson Botega, publica vídeo de análise da operação Lava Jato e as mudanças de poder no Brasil. Diego Barreto, especialista em estratégia, liderança e finanças, conta que a nova economia hoje está baseada em conceitos onde o poder não tem mais o mesmo significado.

Para Diego, essa é a chance que o Brasil tem de ver o poder sendo transferido para a sociedade e lembra das manifestações de rua que vem acontecendo desde o ano de 2013. “A sociedade de alguma forma começa a empurrar o Estado para as decisões que interessam a ela. O ponto é que essa turma que de alguma forma representa a sociedade passa a ter voz pela primeira vez e incluo que até os Black Bloc, gostem ou não, tem voz hoje”, diz.

Segundo o especialista, pela primeira vez no país você tem o alto escalão no poder público e no poder privado sendo afetado. Ele explica porque operações como a Satiagraha, Castelo de Areia e o escândalo dos Anões do Orçamento não transformaram o Brasil: “porque quem estava envolvido era o segundo escalão, seja no público ou seja no privado. O sistema em cima de alguma forma regulava e utilizava os ‘soldados’ para proteger os ‘generais’”, compara. É como se, em um exército não existisse mais soldados para proteger os generais que precisam se salvar, o que faz que a relação de poder se desintegre.

Na visão de Diego “a relação de poder na economia deixou de ser umbilical pra ser uma relação quase que mutualística. O empresário ficou muito próximo e conseguiu influenciar o governo, que ao ser influenciado entendia que podia ter alguma coisa como contrapartida, e assim nós chegamos em situações como essa hoje da Lava-Jato. E é exatamente situações como essa que leva a mudança de poder “, analisa.

Sobre a Rede Snack

A Rede Snack, fundada pelos publicitários Vitor Knijnik e Nelson Botega, é uma rede multiplataforma brasileira. Ela cria, produz, desenvolve e distribui conteúdo original multiplataforma (YouTube, Facebook, Snapchat, SVODs), e possui 3 unidades de negócio.

Snack Creators – área de production service, comercialização e gerenciamento para os talentos mais influentes do país como PC Siqueira, Barbixas, Bruna “Desbocada” Louise, Flavia Pavanelli, entre outros.

Snack Studios – área de desenvolvimento e produção de séries originais multiplataforma, como o Amigo Gringo apresentado por Seth Kugel, conhecido por sua coluna The Frugal Traveler do New York Times, OK!OK!, canal sobre o mundo pop mais visto do YT Brasil, Vendi meu Sofá com a fitness girl Gabriela Pugliesi, Nosso Canal, apresentado pelas garotas mais bombadas da internet, Casa do Saber, de entretenimento cultural, entre outras séries originais.

Snack Brands – serviços de criação, produção, mídia e inteligência audiovisual digital para agências e marcas. A área é responsável pela criação e produção do maior canal de marca do YouTube Brasil, Mundo da Menina by Pampili, que já ultrapassou 1M de inscritos, em parceria com a Sociedade Criativa da publicitária Tetê Pacheco.

A Rede Snack tem mais de 11 milhões de inscritos no YouTube, 11 mil vídeos publicados, mais de 1,4 bilhões de visualizações.

Fonte: FORMARp Comunicação