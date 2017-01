Coutto Orchestra faz show da turnê de lançamento de “Voga” no Sesc Vila Mariana

Novo álbum da micro-orquestra foi concebido durante viagem de 25 dias pelo Rio São Francisco

Na sexta-feira, 27 de janeiro, a Coutto Orchestra apresenta-se no Teatro do Sesc Vila Mariana, às 21h. O show faz parte da turnê de lançamento de “Voga”, mais recente trabalho do grupo, foi composto durante uma peregrinação pelos povoados ribeirinhos do Rio São Francisco, patrocinado pelo projeto Natura Musical. Ingressos podem ser adquiridos no Portal Sesc SP, a partir das 16h de 17 de janeiro e, nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 17h do dia 18.



Alisson Coutto (teremim, programação eletrônica, baixo e coro), Vinícius Bigjohn (sanfona, programação eletrônica e coro), Rafael Ramos (violão, baixo, teclado e coro), Fabinho Espinhaço (bateria) e a tripulação do barco composta por cinegrafistas, fotógrafos, figurinistas e produção, embarcaram numa viagem de 25 dias percorrendo povoados ribeirinhos do São Francisco captando sons, elementos, imagens e histórias que fazem parte deste segundo trabalho da banda.

No disco, os sons ribeirinhos se tornam instrumentos e a banda experimenta pela primeira vez a inserção vocal, através do canto em coro, um dos elementos mais fortes no cotidiano daquelas comunidades – presente no canto de trabalho das lavadeiras, catadores de mangaba, dos vaqueiros que tocam o gado ou no canto solitário do capitão que desce o rio.

“Voga” significa o movimento ritmado das remadas das embarcações, mas também “moda nova” ou “aquilo que está em evidência” e isto dialoga diretamente com a proposta deste novo disco: apresentar por meio de suas canções um nordeste contemporâneo, que se aproxima do mundo marcando presença nesta aldeia global por meio da música. “Voga” reúne elementos da cultura ribeirinha com diversas sonoridades mundo afora. Uma provocação estética, mas também um convite para estreitar a relação da música entre mundos aparentemente díspares, onde sanfona, o barulho de motor do barco e canto de aboiadores sob efeitos eletrônicos sugerem um nordeste essencialmente estranho à própria imagem e semelhança.

