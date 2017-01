Centro de Música do Sesc Vila Mariana tem programação especial de férias

Atividades incluem vivências, oficinas, cursos e bate-papos com artistas como Edgard Scandurra, Marcos Suzano, Mônica Salmaso, Teco Cardozo, Mário Bortolotto e Lourenço Mutarelli



O Centro de Música do Sesc Vila Mariana apresenta uma programação de férias recheada de atrações para aqueles interessados no fazer musical e para todos os apreciadores de música. São cerca de quinze eventos como bate-papos com Lourenço Mutarelli e Mário Bortolotto, oficinas, cursos e vivências com Teco Cardoso, Edgard Scandurra, Marcos Suzano, Mônica Salmaso e Fernando Barba, Os Prettos, Mestre Fernando Neninho, Cassiano Andrade e Mestre Nenê P.N.O. A maior parte da programação é gratuita e as atividades vão até o dia 19 de fevereiro.

Instalação Sonora, com Grupo Experimental de Música (GEM)

No dia 28 de janeiro, o GEM – Grupo Experimental de Música cria mais uma de suas Instalações Sonoras, na Praça de Eventos. O GEM cria instalações sonoras e instrumentos musicais por meio de objetos do cotidiano, sucata e diversos tipos de materiais, sempre com o intuito de estimular a percepção sonora no convívio social. Essa atividade tem como proposta participação do público para explorar os instrumentos musicais e uma mini-instalação sonora. Entre as dinâmicas, acontecem intervenções curtas com o grupo. As intervenções acontecem às 11h, 14h e 16h.

Receita de Samba

Ainda em janeiro, têm início outras atividades da programação especial de férias do Centro de Música do Sesc Vila Mariana: no dia 17, acontece a primeira oficina intensiva de percussão do Receita de Samba, que traz expoentes do samba paulista para atividades com iniciantes ao longo do mês. Às terças, de 17 a 31/01, Fernando Neninho, Mestre de Bateria da Tradicional Escola de Samba Camisa Verde e Branco, oferece prática de repinique e congas. De 18/01 a 01/02, quartas, Magnu Sousá e Maurílio de Oliveira, os Prettos, ex-integrantes do Quinteto e Preto e Branco, oferecem prática de pandeiro e cavaquinho. Às quintas, de 19/01 a 02/02, Nenê P.N.O, Mestre de Bateria da Escola de Samba Parque Novo Oratório, oferece prática de tan-tan, agogô e tamborim. Às sextas, de 20/01 a 03/02, Cassiano Andrade, Diretor de Afinação de Surdos e Couros, oferece prática de Surdos de Samba. No sábado, 04/02, acontece o encerramento do curso, na Praça de Eventos do Sesc Vila Mariana com uma roda de samba, reunindo todos os alunos do Receita de Samba, com Magnu Sousá, Maurílio de Oliveira, Cassiano Andrade, Mestre Nenê P.N.O e Mestre Fernando Neninho. Inscrições para as oficinas a partir de 10 de janeiro, na Central de Atendimento do Sesc Vila Mariana.

PLAYLIST

Também em janeiro tem início a série de bate-papos PLAYLIST, em que a cada dia um artista fala sobre uma playlist que evoca suas memórias musicais e sua relação com os sons em seu trabalho. No dia 18, quarta-feira, a convidada é a ex-VJ da MTV e ex-apresentadora do programa Metrópolis, da TV Cultura, Marina Person. Ela conversa com o público sobre as músicas que escuta em casa ou nos trajetos de sua rotina, e sobre a relação dessa “trilha” com sua vida profissional. O bate-papo acontece no Foyer do Teatro, a partir das 20h. Retirada de ingressos com uma hora de antecedência, limitado a dois por pessoa. Os outros convidados serão Mário Bortolotto (8 de fevereiro) e Lourenço Mutarelli (15 de fevereiro).

Orquestra do Corpo

No dia 5 de fevereiro, domingo, das 15h às 17h, Fernando Barba, multi-instrumentista e fundador do Barbatuques, comanda aula aberta com um grupo de percussão corporal e cantos circulares, envolvendo as sensibilizações coletivas de ritmo e melodia. A atividade é aberta a todos os públicos, sem necessidade de conhecimento prévio e terá lugar na Praça de Eventos da Unidade.

Em Fevereiro

Em fevereiro, a programação continua com oficinas e cursos como Pandeiro, com Marcos Suzano (dia 7), Ciranda, com Mônica Salmaso e Teco Cardoso (dia 16) e Vem Dançar, com Edgard Scandurra (dia 19) e os bate-papos do PLAYLIST com Mário Bortolotto (dia 8) e Lourenço Mutarelli (dia 15), além da apresentação de encerramento do Receita de Samba, com todos os alunos das oficinas e os instrutores Magnu Sousá, Maurílio de Oliveira, Cassiano Andrade, Mestre Nenê P.N.O e Mestre Fernando Neninho (dia 4).

Fotos para divulgação: www.dropbox.com/sh/ xuyd3fjww2h4ugx/ AABBsq0ZWLKbTLtKFDeT0d7Ra?dl=0

Serviço:

PROGRAMAÇÃO DE FÉRIAS | CENTRO DE MÚSICA | SESC VILA MARIANA

Janeiro e fevereiro de 2017

Instalação Sonora

Com o Grupo Experimental de Música

Dia 28 de janeiro, sábado, às 11h, 14h e 16h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 60 minutos/intervenção

Livre

Grátis | Não há necessidade de realizar inscrições

Receita de Samba

Repinique e Congas, com Mestre Fernando Neninho

De 17 a 31 de janeiro, terças, das 19h30 às 21h30

Local: Centro de Música (capacidade: 20 vagas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições na Central de Atendimento a partir de 10 de janeiro, às 9h

Valores: R$ 20 | Grátis para Credencial Plena

Receita de Samba

Pandeiro e Cavaquinho, com os Prettos

De 18 de janeiro a 1º de fevereiro, quartas, das 19h30 às 21h30

Local: Centro de Música (capacidade: 20 vagas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições na Central de Atendimento a partir de 10 de janeiro, às 9h

Valores: R$ 20 | Grátis para Credencial Plena

Receita de Samba

Tan-Tan, Agogô e Tamborim, com Mestre Nenê P.N.O

De 19 de janeiro a 2 de fevereiro, quintas, das 19h30 às 21h30

Local: Centro de Música (capacidade: 20 vagas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições na Central de Atendimento a partir de 10 de janeiro, às 9h

Valores: R$ 20 | Grátis para Credencial Plena

Receita de Samba

Surdos de Samba, com Cassiano Andrade

De 20 de janeiro a 3 de fevereiro, sextas, das 19h30 às 21h30

Local: Centro de Música (capacidade: 20 vagas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: 16 anos

Inscrições na Central de Atendimento a partir de 10 de janeiro, às 9h

Valores: R$ 20 | Grátis para Credencial Plena

Receita de Samba

Roda de Samba

Com os alunos dos cursos e Magnu Sousá, Maurílio de Oliveira, Cassiano Andrade, Mestre Nenê P.N.O e Mestre Fernando Neninho

Dia 4 de fevereiro, sábado, das 19h30 às 15h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 vagas)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis

Orquestra do Corpo

Com Fernando Barba

Dia 5 de fevereiro, domingo, das 15 às 17h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 120 minutos

Livre

Grátis | Não há necessidade de inscrição

PLAYLIST

Mário Bortolotto

Bate-papo

Dia 8 de fevereiro, quarta-feira, às 20h

Local: Foyer do Teatro (capacidade: 40 pessoas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Grátis | Retirada de ingressos na Bilheteria, com uma hora de antecedência

PLAYLIST

Lourenço Mutarelli

Bate-papo

Dia 15 de fevereiro, quarta-feira, às 20h

Local: Foyer do Teatro (capacidade: 40 pessoas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: 14 anos

Grátis | Retirada de ingressos na Bilheteria, com uma hora de antecedência

Pandeiro, com Marcos Suzano

Dia 7 de fevereiro, terça-feira, às 15h

Local: Praça de Eventos (capacidade: 250 pessoas)

Duração: 60 minutos

Livre

Grátis | Não é necessário realizar inscrições

Ciranda, com Mônica Salmaso e Teco Cardoso

Dia 16 de fevereiro, quinta-feira, das 14h às 17h

Local: Foyer (capacidade: 20 vagas)

Duração: 180 minutos

Livre

Grátis | Retirada de ingressos com uma hora de antecedência, na Central de Atendimento

Vem Dançar, com Edgard Scandurra

Dia 19 de fevereiro, domingo, das 15h às 17h

Local: Auditório (capacidade: 128 pessoas)

Duração: 120 minutos

Classificação indicativa: de 7 a 12 anos

Inscrições na Central de Atendimento a partir de 7 de fevereiro, às 9h

Valores: R$ 20 | Grátis para Credencial Plena

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

Assessoria de Imprensa | Sesc Vila Mariana

Renato Perez de Castro

Carlos Daniel Dereste

(11) 5080-3011

imprensa@vilamariana.sescsp. org.br