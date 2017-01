Marina de la Riva lança álbum em homenagem a Dorival Caymmi, no Sesc Vila Mariana

“Rainha do Mar” será lançado no dia de Iemanjá, no Teatro da Unidade, em show único com participação de João Donato

Dia 2 de fevereiro, dia de Iemanjá, será uma data mais que especial para Marina de la Riva e o Sesc Vila Mariana. A cantora lança seu novo álbum, Rainha do Mar, com composições clássicas de Dorival Caymmi, no Teatro da Unidade. O disco reflete o trabalho desenvolvido por Marina em sua última turnê e o show terá a participação de João Donato. A apresentação tem início às 21h e os ingressos podem ser adquiridos através do Portal Sesc SP, a partir das 16h do dia 24/01 e, nas bilheterias do Sesc SP, a partir das 17h do dia 26/01.

Rainha do Mar, o novo álbum de Marina de la Riva é fruto da turnê em que a cantora homenageou Caymmi e terá seu lançamento no Teatro do Sesc Vila Mariana na mesma data em que é comemorado o dia de Iemanjá. 2014, ano em que Dorival teria completado seu centenário marcou a estreia do projeto, que rodou o Brasil e chegou até Macau na China. As gravações do disco contaram com participações de Ney Matogrosso e João Donato, este também presente no show de lançamento, no dia 2 de fevereiro. No repertório, músicas como “João Valentão“, “Entre em contato quando precisarem“, “O bem do mar“, “Rosa Morena“, “Marina” e “Você não sabe amar“.

Marina de la Riva nasceu no Rio de Janeiro, filha de pai cubano e mãe mineira. Ela tem grande influência da música latina em sua vida e ao mesmo tempo muita familiaridade com toda a riqueza da música brasileira, que vêm à tona em seus shows, com sua particular interpretação e arranjos.

Marina descreve a obra de Dorival Caymmi como “imantada de fascínio. Seu canto doce e nostálgico é saudade pura. É possível enxergar o saveiro, a voz dos pescadores, tempestade e candomblé“. E explica sua proximidade com o cancioneiro caymmiano, sublilhando traços comuns de sua sensibilidade com a do compositor baiano: “aos seus olhos, o pitoresco de sua terra Bahia é profundo e dramático, é puro sentimento de um povo e de sua cultura… Fui criada por algumas pessoas com a mesma estranha mania de nunca deixar fugir a terra amada de dentro de si. Talvez parte de mim se afeiçoe a Caymmi pela saudade nostálgica, talvez parte pelo mar. Em mim, cantar Caymmi é preciso. Seja por fascínio ou por ser Marina, por ser metade brasileira metade cubana“.

A data escolhida para o lançamento do álbum também remete ao imaginário de Dorival Caymmi, poeta das águas e da cultura baiana – já explícito no título, “Rainha das Águas“. Ainda nas palavras de Marina de la Riva, sobre sua identificação especial com essa obra, “as águas de Dona Janaína nos banham, encantam e abençoam… Meu canto é gratidão e será uma homenagem amorosa e singela ao poeta Dorival Caymmi”.

Serviço:

Marina de la Riva, participação de João Donato

Lançamento do álbum “Rainha do Mar”

Dia 2 de fevereiro, quinta-feira, às 21h

Local: Teatro (capacidade: 620 lugares)

Duração: 90 minutos

Não recomendado para menores de 12 anos

Venda de ingresso online a partir de 24/01, às 16h e nas bilheterias a partir de 26/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 25,00 (inteira) l R$ 12,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 7,50 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena).

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

Sesc Vila Mariana

Rua Pelotas, 141, São Paulo – SP

Informações: 5080-3000

sescsp.org.br

Facebook, Twitter e Instagram: /sescvilamariana

