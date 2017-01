Último Tipo recria clássico infantil no Sesc Vila Mariana

“Outra Festa no Céu” é baseado em obra que teve texto e composições de João de Barro e arranjos e regência de Radamés Gnatalli

A Mostra de Repertório do grupo teatral Último Tipo continua no Auditório do Sesc Vila Mariana. Seis espetáculos para o público infantil, com a mescla de teatro e música que já rendeu ao grupo dezenas de premiações e reconhecimento nacional, compõem a panorâmica da obra do grupo. A mostra, que vai até meados de fevereiro, prossegue no dia 29 de janeiro, às 15h, com o espetáculo “Outra Festa no Céu”, baseada no clássico da coleção “Era uma vez…” da década de 1960, que teve texto e composições de João de Barro e regência e arranjos de Radamés Gnatalli. Nas próximas semanas, a Mostra prossegue, com apresentações de “Rio que Passa Lá” (dia 5/2) e “O Treco da Pata Choca” (dia 12/2), sempre aos domingos, às 15h. Para todos os espetáculos, ingressos de R$ 5 a R$ 17, com gratuidade para menores de 12 anos.

O grupo Último Tipo foi criado em 1988 em Goiânia e fixou-se em Campinas em 1996. Durante esses 28 anos de trajetória, criaram uma linguagem própria e um extenso repertório de peças que misturam música e teatro de forma inusitada e poética. O bom humor, a interatividade e a irreverência são as marcas do grupo, que tem no seu espírito o teatro mambembe e o clown, fazendo, inclusive, apresentações de rua e itinerantes à moda dos trovadores medievais. Formado por Déo Piti, Jara Carvalho, Lóra Brito, Velú Carvalho e Lya Bueno, o Último Tipo tem nos arranjos vocais sua base, mas também utilizam percussão com instrumentos inusitados, como espátula de pedreiro, suporte de toalhas, concha de cozinha, cabaças, chocalhos de bebê, além de alguns que o próprio grupo cria, como o “Pifanite” e a “Cabaça de Touca”. Em seus arranjos, unem timbres eletrônicos às influências da chamada Vanguarda Paulista, entre os quais citam Arrigo Barnabé, Premeditando o Breque e Itamar Assumpção e também de Mutantes, Hermeto Paschoal e o Grupo Rumo, conferindo sonoridades contemporâneas ao seu trabalho.

Os figurinos exóticos e os cenários dos espetáculos são confeccionados com materiais recicláveis e descartes diversos, como cartões telefônicos, garrafas pet, discos de vinil, retalhos e tudo o que a criatividade permitir, o que se tornou uma marca do grupo em seus 28 anos de existência. O Último Tipo já se apresentou em 10 estados, em mais de 150 cidades diferentes, em espaços como teatros municipais, centros culturais, escolas e festivais. O grupo já ganhou mais de 30 prêmios com diversos espetáculos, músicas, clipes e trilhas de filmes.

O quarto espetáculo a ser apresentado na Mostra de Repertório no Sesc Vila Mariana é Outra Festa no Céu. O grupo recriou a estória dividindo-a em três festas. Na primeira, ocorre o nascimento de Adão, o Sapo. Na segunda, apresenta-se a vida cotidiana, quando ocorre a transformação de girino em sapo adulto e ele já se mostra estudioso. Na terceira, Adão, já professor dos sapinhos do brejo, anda matutando a respeito do desaparecimento de tantos sapos pelo mundo. Então, é anunciada a Festa no Céu, para a qual todos os bichos são convidados, porém só quem tem asas pode fazer a viagem.

Assim, Adão conclui que esta é a oportunidade dele descobrir o que está acontecendo com seus irmãos sapos e não sossega enquanto não consegue uma maneira de chegar ao céu. Por fim, pega carona em um foguete, que, entretanto, não tem dia pra voltar. Mas, quando chega ao céu, não encontra os sapos que sumiram do mundo, além de ser discriminado pelas aves. Totalmente desiludido, ele se esconde no violão do urubu e, no meio da viagem de volta, resolve saltar. Porém a Saracura, sua rival, o salva, argumentando que, se mais um sapo morrer, a vida no mundo se tornaria insuportável pela presença de tantos insetos.

O espetáculo busca questionar a ação depredadora do homem e despertar na criança a consciência ecológica. No repertório estão, além das canções originais, composições do próprio grupo, de Jackson do Pandeiro, temas folclóricos e um poema musicado de Cecília Meireles.

A Mostra de Repertório do Último Tipo continua até o dia 12 de fevereiro, com um espetáculo diferente a cada domingo, no Auditório do Sesc Vila Mariana. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias das unidades do Sesc SP.

Serviço:

MOSTRA DE REPERTÓRIO ÚLTIMO TIPO | FÉRIAS MUSICAIS

Outra Festa no Céu

Dia 29 de janeiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Ficha Técnica

Elenco

Déo Piti: Sapo Esperto

Jara Carvalho: Sapo Boi

Lóra Brito: Sapo Cururu

Velú Carvalho: Adão e Saparauto

Roteiro e Concepção: Jara Carvalho e Déo Piti

Cenário e objetos: Jara Carvalho e Déo Piti

Figurino e Direção: Déo Piti

Iluminação: André Salvador

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 18/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

Rio que Passa Lá

Dia 5 de fevereiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 26/01, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

O Treco da Pata Choca

Dia 12 de fevereiro, domingo, às 15h

Local: Auditório (capacidade: 128 lugares)

Duração: 50 minutos

Livre

Venda de ingresso nas bilheterias a partir de 01/02, às 17h30. Limitado a quatro ingressos por pessoa.

Ingresso : R$ 17,00 (inteira) l R$ 8,50 (aposentado, pessoa com mais de 60 anos, pessoa com deficiência, estudante e servidor de escola pública com comprovante) l R$ 5,00 (trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo matriculados no Sesc e dependentes/Credencial Plena). Grátis para crianças até 12 anos.

Bilheteria: Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, das 10h às 21h; domingo e feriado, das 10h às 18h30 (ingressos à venda em todas as unidades do Sesc).

Horário de funcionamento da Unidade: Terça a sexta, das 7h às 21h30; sábado, das 9h às 21h; e domingo e feriado, das 9h às 18h30.

Central de Atendimento (Piso Superior – Torre A): Terça a sexta-feira, das 9h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30.

Estacionamento: R$ 5,50 a primeira hora + R$ 2,00 a hora adicional (Credencial Plena: trabalhador no comércio de bens, serviços e turismo matriculado no Sesc e dependentes). R$ 12 a primeira hora + R$ 3,00 a hora adicional (outros). 200 vagas.

