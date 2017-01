AGENDA DE EVENTOS

Ação Saberes Indígenas na Escola

Termina às 17h de hoje (20) o Encontro de Formadores, Conteudistas e Professores da Ação Saberes Indígenas na Escola. O evento começou em 19 de janeiro e é realizado na Faculdade Intercultural Indígena (FAIND), na Unidade 2 da UFGD.

O principal objetivo é reunir os professores e formadores do programa Saberes Indígenas na Escola para elaborem os planos de aula de 2017 em conjunto. Serão desenvolvidas aulas que mesclem o Saberes Ocidental com os Saberes Indígenas para melhorar o ensino nas escolas que tratam com alunos indígenas.

Defesa da 1ª Tese do PPG em Educação

Acontece na segunda-feira (23) a primeira defesa de Tese do Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGEdu da UFGD. O doutorando Washington Cesar Shoiti Nozu defenderá o trabalho intitulado “Educação Especial e Educação do Campo: Entre porteiras marginais e fronteiras culturais”. A defesa está marcada para às 9h, na sala 11 da Faculdade de Educação (FAED), localizada na Unidade 2. A banca será composta pelas professoras doutoras Marilda Moraes Garcia Bruno (orientadora), Aline Maira da Silva (UFGD), Morgana de Fátima Agostini Martins (UFGD), Doracina Aparecida de Castro Araújo (UEMS) e Denise Meyrelles de Jesus (UFES).

Curso em Neurociências

De 23 a 27 de janeiro, os acadêmicos de Medicina da UFGD ministração o I Curso de Verão em Neurociências da Grande Dourados. Podem participar alunos de escolas públicas e particulares, com idade entre 14 e 18 anos que estejam regularmente matriculados no ensino médio no ano de 2017 (ou que já concluíram, mas que não estejam matriculados em instituição de ensino superior).

As aulas são preparatórias para a I Olimpíada de Neurociências da Grande Dourados, fase regional das Olimpíadas de Neurociências (Brain Bee), que ocorrerá em 18 de março.

Novas datas das Plenárias

A Reitoria convida os docentes da UFGD para Plenárias, que terão como objetivo a discussão sobre a distribuição de carga horária dos docentes da Universidade nas atividades administrativas de ensino, pesquisa e extensão e, também, para a Regulamentação do Trabalho Esporádico.

Estas Plenárias subsidiarão as decisões do COUNI.

DATAS:

31 de janeiro – Plenária para discussão de regulamentação dos limites de carga horária de trabalho docente.

03 de fevereiro – Plenária para discussão de regulamentação do trabalho esporádico docente.

As Plenárias serão realizadas no Auditório Central da Unidade II, das 16h30 às 18h30.

Obs.: Em função da dificuldade de reserva de espaço físico, foi necessário alterar o cronograma inicial das Plenárias, que antes previa os encontros para novembro de 2016.

GeoSaúde – UFGD

A 8ª edição do GeoSaúde – UFGD: VIII Simpósio Nacional de Geografia da Saúde e V Fórum Internacional de Geografia da Saúde será realizada na UFGD. As inscrições para submissão de trabalhos foram prorrogadas e podem ser feitas até 14 de fevereiro. O evento acontecerá entre os dias 28 de junho e 01 de julho de 2017 com o tema “Saúde na Fronteira e Fronteira(s) na Saúde”. Os objetivos do GeoSaúde são o aprofundamento nas discussões teórico-práticas de Geografia e Saúde, o fortalecimento das redes nacionais e internacionais de pesquisadores e as trocas de experiências de diferentes contextos.

Informações: http://www.geosaude.org/